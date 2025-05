Este portátil MSI de 16 pulgadas con 32 GB de RAM es una bestia en rendimiento y está rebajado 330 euros

Tenemos que hablar de una oferta que no te dejará indiferente si estás buscando un portátil gaming que pueda mover cualquier videojuego en 1080p y con gráficos en alto. El MSI Sword 16 HXB14VFKG-05XES está en oferta y su precio roza el mínimo histórico, así que merece la pena echarle un vistazo. A modo de adelanto diremos que, al llevar un procesador de alto rendimiento y una tarjeta gráfica dedicada también se puede usar para edición de vídeo y otras tareas que sean muy exigentes.

Vayamos a lo que para muchos es lo más importante a la hora de comprar un portátil, el precio. Puedes comprar el MSI Sword 16 HXB14VFKG-05XES en Amazon por 1.368,99 euros. Cuando no está en oferta cuesta 1.699 euros, así que te ahorras 330,01 euros. No hace falta decir que es un precio muy competitivo para un equipo que tiene una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5. Ahora bien, cabe mencionar que viene sin sistema operativo. Por lo tanto, es el comprador quien tiene que instalar Windows 11 por su cuenta.

Llévate el MSI Sword 16 HXB14VFKG-05XES por 1.368,99 euros en Amazon

El teclado de este portátil tiene iluminación RGB MSI

Bajo un diseño elegante y sobrio este portátil lleva un procesador Intel i9-14900HX, 32 GB de RAM, 1 TB de SSD y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4060. Esta configuración permite disfrutar de títulos como The Last of Us Parte II Remastered, Avowed y Clair Obscur: Expedition 33, por poner algunos ejemplos. Además, también es capaz de ejecutar modelos de IA de forma local. Para esto último solo tienes que instalar LM Studio, Jan.ai o ChatRTX.

En cuanto a la pantalla, estamos hablando de un panel IPS de 16 pulgadas con una resolución de 1.920 por 1.080 píxeles. La calidad de imagen es más que correcta, pero no esperes un nivel de brillo muy alto. A nivel de conectividad incorpora un puerto Ethernet, un HDMI 2.1, tres USB 3.2 tipo A Gen 1, un USB 3.2 tipo C Gen 2, una toma combinada para auriculares y micrófono, Bluetooth y Wi-Fi. Aquí solo podemos que está un escalón por encima que otros portátiles de su categoría.

Como puedes ver, se trata de un portátil que no está nada mal. Si finalmente decides comprarlo será mejor que lo añadas a la cesta lo antes posible, hay que tener en cuenta que esta oferta puede finalizar en cualquier momento y no sabemos cuántas unidades hay disponibles.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por loque si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.