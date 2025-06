Este ratón inalámbrico CORSAIR de gama media no solo es ligero, cómodo y preciso, sino también barato

Uno de los ratones con mejor relación calidad-precio de CORSAIR vuelve a estar en oferta y su precio no te dejará indiferente. Así que, si estás buscando un ratón gaming inalámbrico, puede que te interese el CORSAIR KATAR ELITE WIRELESS. A modo de adelanto diremos que tiene reseñas positivas en Amazon y una puntuación de 4,1 estrellas sobre 5. Por cierto, a nivel de compatibilidad no solo funciona en PC, sino también en Mac.

Este ratón cuesta 79,99 euros cuando no está en oferta, pero actualmente puedes conseguirlo por tan solo 61,43 euros en Amazon y PcComponentes. Aunque no estamos hablando del precio mínimo histórico sigue siendo una oferta irresistible. Si finalmente decides comprarlo te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible, no sabemos cuántas unidades quedan disponibles.

Hazte con el CORSAIR KATAR ELITE WIRELESS por 61,43 euros

El CORSAIR KATAR ELITE WIRELESS es un ratón muy ligero que te permite realizar movimientos rápidos y precisos, por lo que es ideal para juegos competitivos como Fortnite, Counter-Strike 2, League of Legends, entre otros. Además, te sorprenderá lo cómodo que resulta incluso después de muchas horas de uso, ya sea jugando o trabajando.

Una de las características más destacadas de este ratón son sus botones CORSAIR QUICKSTRIKE, Tienen un sistema de tensión por muelles que elimina el espacio entre los botones e interruptores/switches OMRON. Esto se traduce en una respuesta ultrarrápida, asegurando que cualquier acción se ejecute con el mejor retardo posible.

Por otro lado, el sensor óptico CORSAIR MARKSMAN de 26.000 PPP, que tiene una aceleración de hasta 50G, garantiza una gran precisión en el movimiento. A nivel de conectividad se puede conectar por Bluetooth, vía SLIPSTREAM WIRELESS usando el adaptador que viene en la caja o por cable USB. En cuanto a la autonomía, estamos hablando de hasta 110 horas por Bluetooth y hasta 60 horas si lo conectas a través de SLIPSTREAM WIRELESS.

Con su peso de 69 gramos, los botones que ofrecen una respuesta instantánea, el sensor de alta precisión y la batería de larga duración, no hace falta decir que el CORSAIR KATAR ELITE WIRELESS es uno de los mejores ratones gaming, por no decir el mejor, que puedes comprar ahora mismo por menos de 62 euros. Así que, no lo dudes más y hazte con el tuyo antes de que se agote o finalice la oferta, no te arrepentirás.

