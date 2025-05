Mantén tus archivos a buen recaudo gracias a este disco duro externo que tiene un precio imbatible

Al hablar de almacenamiento parece que los discos duros han pasado a un segundo plano, ahora solo se escucha hablar de SSDs. No obstante, los primeros siguen siendo una opción muy interesante por su relación capacidad-precio, sobre todo cuando hablamos de una unidad externa. Pues bien, tenemos que hablar de esto último, y más concretamente del UnionSine ‎HD2510 de 500 GB. Resulta que vuelve a estar en oferta y tiene un descuento del 35 % en Amazon, cayendo su precio final por debajo de los 30 euros.

Si tienes un presupuesto muy ajustado, este chollo te puede interesar. El UnionSine ‎HD2510 de 500 GB, que tiene un precio recomendado de 41,99 euros, lo puedes encontrar en Amazon por 27,27 euros. Es una oferta irresistible para un disco duro que tiene más de 48.600 valoraciones y una nota media de 4,5 estrellas sobre 5. Y si lo que buscas es un disco duro de más capacidad, siempre puedes comprar el modelo de 1 TB, que cuesta 52,89 euros.

Llévate el UnionSine ‎HD2510 de 500 GB a precio de derribo en Amazon

Este disco duro externo es pequeño y compacto UnionSine

Este disco duro externo es compatible con Windows, macOS y GNU/Linux, así que da igual el sistema operativo que uses habitualmente, no tendrás ningún problema. Además, también lo puedes usar para guardar tus juegos de PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X|S. Ahora bien, aquí te recomendamos comprar un disco duro de 1 TB o más, hay que tener en cuenta que los juegos ocupan mucho espacio.

A nivel de rendimiento el UnionSine ‎HD2510 de 500 GB ofrece velocidades de lectura de hasta 120 MB/s y de hasta 103 MB/s a la hora de escribir. Esto es más que suficiente si no trabajas con archivos muy pesados. En cuanto a conectividad, tiene un puerto USB tipo C y en la caja viene un cable USB tipo C a USB tipo A. Para obtener el mejor rendimiento se recomienda conectarlo a un puerto USB 3.0.

Por otro lado, decir que es plug and play, así que solo tienes que conectarlo y estará listo para ser usado. No hay que instalar controladores y tampoco ningún software. Eso sí, dependiendo del sistema operativo o dispositivo, puede que tengas que formatearlo. Ahora bien, esto es fácil y rápido.

Este disco duro es una de las mejores opciones, por no decir la mejor, que hay ahora mismo por menos de 30 euros. Por lo tanto, si quieres ir a lo seguro y no jugártela, el UnionSine ‎HD2510 de 500 GB es un acierto. Aprovecha que está disponible por 27,27 euros y hazte con el tuyo antes de que finalice la oferta, no te decepcionará.

