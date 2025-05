Precio mínimo histórico para esta tarjeta microSD de 512 GB que es perfecta para Nintendo Switch y Steam Deck

El problema de Nintendo Switch a la hora de comprar juegos en formato digital es la poca capacidad de almacenamiento que tiene, lo que hace que tengamos que estar liberando espacio constantemente. Ahora bien, esto se puede solucionar fácilmente comprando una tarjeta microSD de 512 GB, y no hace falta gastar mucho dinero. Sin ir lejos, en Amazon hay una tarjeta de dicha capacidad que tiene un precio muy atractivo. Cabe mencionar que también la puedes usar en Steam Deck, ASUS ROG Ally y otros dispositivos compatibles.

Ahora puedes conseguir la tarjeta microSD Amazon Basics de 512 GB por tan solo 35,10 euros. Normalmente cuesta 53,09 euros, así que estamos hablando de un descuento del 34 %, lo que supone un ahorro de 17,99 euros. Por cierto dicha tarjeta lleva poco tiempo a la venta, de ahí que no tenga muchas reseñas, pero las pocas que tiene son mayormente positivas y esto se ve reflejado en la puntuación de 4,6 estrellas sobre 5.

Hazte con la tarjeta microSD Amazon Basics de 512 GB a precio de derribo por tiempo limitado

Adaptador de microSD a SD Amazon

Hay juegos de Nintendo Switch que ocupan mucho espacio, por ejemplo, DOOM Eternal, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom o The Elder Scrolls V: Skyrim, entre otros muchos. En Steam Deck, al correr juegos de PC, estos ocupan mucho más espacio, sobre todo los triple A. Por lo tanto, esta tarjeta microSD también es perfecta para cualquier PC "consolizado" que tenga una ranura para este tipo de tarjetas.

Cabe mencionar que, si tienes pensado comprar Nintendo Switch 2, esta tarjeta no es compatible. La nueva consola de Nintendo, que sale a la venta el 5 de junio, solo es compatible con tarjetas microSD Express, que son mucho más rápidas y caras. Sobre esto último, en My Nintendo Store hay a la venta de 256 GB y cuesta 59,99 euros. No obstante, es cuestión de tiempo que veamos ofertas, así que, solo hay que tener paciencia e ir mirando en Amazon y otras tiendas online hasta dar con algún chollo.

Si tu ordenador, ya sea portátil o sobremesa, tiene un lector para tarjetas microSD, podrás usar sin ningún problema esta tarjeta de Amazon, y lo mismo si tienes un móvil que ofrezca la posibilidad de ampliar la capacidad de almacenamiento. Así que, independiente del dispositivo que tengas, es una compra que merece la pena.

Aprovecha que esta tarjeta microSD Amazon Basics de 512 GB tiene un 34 % de descuento y llévatela por 35,10 euros. Es una de las mejores opciones que hay ahora mismo, por no decir la mejor, por menos de 37 euros. Si finalmente decides comprarla, será mejor que lo hagas lo antes posible, esta oferta puede finalizar en cualquier momento.

