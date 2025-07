Precio mínimo histórico para este portátil con 32 GB de RAM, AMD Ryzen 9 y una RTX 5070

Un portátil gaming no solo sirve para jugar, al llevar un procesador de alto rendimiento y una tarjeta gráfica dedicada también se puede usar para edición de vídeo en 4K y cualquier otra tarea exigente. Pues bien, si prefieres un portátil antes que un ordenador de sobremesa y necesitas un equipo muy potente, esta oferta te interesa. Resulta que el HP OMEN 16-ap0032ns tiene un 20 % de descuento en Amazon y nunca antes había estado tan barato.

Los portátiles para jugar de gama alta no suelen tener un precio muy accesible, pero este no es el caso. El HP OMEN 16-ap0032ns tiene un PVPR 1.749 euros, que de por sí es muy competitivo, no obstante, en el momento de escribir estas líneas se puede conseguir por 1.399 euros en Amazon. Cabe mencionar que esta oferta puede finalizar en cualquier momento, así que será mejor que no te lo pienses mucho, puede que para entonces sea demasiado tarde.

Ahorra 350 euros comprando el HP OMEN 16-ap0032ns en Amazon

Este portátil tiene un diseño elegante y compacto HP

El HP OMEN 16-ap0032ns lleva una tarjeta gráfica de última generación que es capaz de mover cualquier videojuego en calidad alta/ultra a una alta tasa de fotogramas por segundo, estamos hablando de la NVIDIA GeForce RTX 5070. Dicha tarjeta gráfica no solo soporta las últimas tecnologías de NVIDIA como DLSS 4 y Multi Frame Generation, sino que también la puedes usar para ejecutar modelos de IA de forma local y con un rendimiento excepcional. Sobre esto último, hay que tener en cuenta que tiene 998 IA TOPS,

De nada sirve que un portátil tenga una GPU muy potente si luego el resto de las especificaciones del equipo no están a la altura. Por suerte, este no es el caso. El HP OMEN 16-ap0032ns lleva un procesador AMD Ryzen 9 8940HX, 32 GB de RAM y 1 TB de SSD. ¡Casi nada! No hace falta decir que este equipo da la talla bajo cualquier escenario y no te decepcionará. Eso sí, para sacarle todo su potencial tienes que conectarlo a la corriente. ¿Y qué hay de la pantalla? Tiene un panel Full HD de 16 pulgadas.

Como en todo portátil es muy importante que tenga muchos puertos para no depender de adaptadores externos. Aquí está a la altura de lo esperado, incluso supera a otros equipos de su categoría ya que incorpora x3 USB tipo A, x1 USB tipo C, x1 toma para auriculares, x1 HDMI, x1 Ethernet, Bluetooth y Wi-Fi. Por otro lado, y pasando al sistema operativo, decir que no viene preinstalado. Por lo tanto, si finalmente compras este portátil tendrás que instalar Windows 11 por cuenta.

Llegados a este punto solo podemos decir que, si buscas un portátil potente para trabajar y jugar que sea una apuesta segura a corto, medio y lago plazo, no puedes dejar escapar el HP OMEN 16-ap0032ns.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.