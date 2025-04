Si quieres cambiar de ratón e ir a lo seguro, este Logitech está a mitad de precio y te sorprenderá por todo lo que ofrece

El Logitech G502 HERO es un ratón muy versátil que, si bien salió a la venta hace unos cuantos años, sigue siendo una opción muy interesante. Estamos hablando de un ratón con cable de gama media que ahora está disponible a precio de gama baja, así que es un buen momento para comprarlo, no todos los días tiene un 52 % de descuento. Por cierto, a nivel de compatibilidad no solo funciona en PC, sino también en Mac.

Ahora puedes comprar el Logitech G502 HERO en Amazon por 44,99 euros (antes 92,99 euros), mientras que en la web de Logitech, donde también está rebajado, cuesta 54,99 euros. Cabe mencionar que pocas veces ha estado tan barato, de ahí que sea una oferta que no puedes dejar pasar. Si tienes dudas y no sabes qué hacer, te diremos que las reseñas son muy positivas (más de 20.300 valoraciones) y tiene una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5. Por lo tanto, este ratón es una apuesta segura y no te decepcionará.

Ahorra 48 euros comprando el Logitech G502 HERO en Amazon

Con un diseño que se sale de lo tradicional y un sensor HERO 25K que ofrece una gran precisión y aceleración, este ratón es una maravilla a la hora de jugar o trabajar. Además, es totalmente personalizable mediante el software Logitech G HUB. No solo puedes programar los botones, sino también ajustar el DPI y mucho más. Sobre el DPI, decir que tiene un botón que permite cambiarlo sobre la marcha, así que no hace falta acceder a dicho software para hacerlo. Tampoco podía faltar la memoria integrada para guardar varios perfiles.

Ahora bien, cuando hablamos de personalización, este ratón va un paso más allá. Incluye cinco pesas de 3,6 gramos que se pueden quitar y poner fácilmente para adaptar el peso a tu gusto. A nivel de diseño, es un ratón muy cómodo que se puede usar muchas horas seguidas sin sentir molestias. Además, los botones están muy bien posicionados. Aquí Logitech ha hecho un buen trabajo.

Da igual si pasas muchas horas al día jugando, editando documentos o llevando a cabo cualquier otra tarea, este ratón es perfecto por su ergonomía y posibilidades de personalización. Volviendo al tema de la compatibilidad, también tendría que funcionar en GNU/Linux y ChromeOS, pero Logitech G HUB no está disponible para estos sistemas operativos, así que no podrás sacarle el máximo partido.

Llegados a este punto, no hace falta decir que el Logitech G502 HERO es uno de los mejores ratones con cable que puedes comprar ahora mismo por menos de 45 euros. Así que, si estabas buscando un ratón muy completo a nivel de características y con un precio irresistible, no puedes dejarlo escapar.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por loque si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.