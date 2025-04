Ya sea para ti o para regalar, este smartwatch HUAWEI con llamadas por Bluetooth y GPS integrado es un acierto

HUAWEI tiene en su catálogo una amplia variedad smartwatches y algunos son muy asequibles. No obstante, en esta ocasión tenemos que hablar del HUAWEI Watch GT 5, un modelo de gama media/alta que no está nada mal, no solo a nivel de diseño, sino también de funciones. Resulta que Amazon ha vuelto a tirar su precio y está disponible por 195 euros (46 milímetros). Si tenemos en cuenta que, cuando no está en oferta cuesta 249 euros, supone un ahorro de 54 euros.

A la hora de comprar este reloj inteligente hay varios colores para elegir, pero en el momento de escribir estás líneas solo el negro cuesta 195 euros, el resto más de 200 euros. Dicho esto, y pasando a las valoraciones (más de 1.000) por parte de los usuarios, decir que las reseñas son muy positivas, de ahí que tenga una nota media de 4,5 estrellas sobre 5. Esto lo convierte en una apuesta segura, sobre todo ahora que tiene un 22 % de descuento.

Llévate el HUAWEI Watch 5 GT por menos de 200 euros en Amazon

Este reloj inteligente, que es compatible con iOS y Android, tiene una pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas que permite toda la información de forma clara y nítida. Además, los colores son vibrantes y el negro puro, nada de tonos grises. En la corona giratoria hay un botón de inicio y uno lateral que son muy útiles a la hora de movernos por el sistema operativo y las aplicaciones. Por cierto, la caja delantera es de acero inoxidable, y esto le da un toque más prémium. En su interior encontramos un chip NFC y una batería que ofrece hasta 14 días de autonomía.

A nivel de funciones, el HUAWEI Watch 5 GT lleva el sistema HUAWEI TruSense, que permite llevar a cabo un seguimiento muy preciso de varios valores relacionados con la salud, como la frecuencia cardiaca y la calidad sueño. Por lo tanto, es perfecto para cualquier usuario que haga ejercicio. De hecho, tiene más de 100 modos de entrenamiento. Además, soporta llamadas por Bluetooth, por lo que no hace falta sacar el móvil del bolsillo cuando te llaman.

Luego está todo lo relacionado con la personalización. Aquí, es posible cambiar la esfera y cuenta con 11 nuevos temas para elegir. Todos tienen diferentes temáticas y un diseño muy distinto entre sí. Para finalizar, decir que también integra GPS, Bluetooth y admite carga inalámbrica.

Si estabas esperando una rebaja para comprar el HUAWEI Watch 5 GT, ha llegado el momento. Aprovecha que está en oferta y llévatelo por 195 euros. Si es muy grande para tu muñeca, siempre puedes comprar el modelo de 41 milímetros, que actualmente está disponible por 194,98 euros.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por loque si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.