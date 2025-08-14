Solo estos personajes de 'El Señor de los Anillos' mataron a un Balrog antes que Gandalf, pero hay trampa

Lo cierto es que Gandalf no es el único personaje de El Señor de los Anillos que ha conseguido derrotar a un Balrog. Sin embargo, su logro podría ser el más impresionante, al menos si solo se tiene en cuenta lo que se sabe por el canon. En una de las muchas escenas épicas que aparecieron en las películas de El Señor de los Anillos, Gandalf se sacrificó en su lucha contra un poderoso Balrog en las Minas de Moria.

Lo más sorprendente es que consigue acabar con la bestia tras una durísima batalla, pero el propio Gandalf también muere en el intento. Por supuesto, cabe recordar que la presencia de estas criaturas en la Tierra Media es mucho más antigua que la era en la que vive Gandalf. Se sabe que originalmente eran maiar que juraron lealtad a Morgoth. Eso es lo que explica por qué se convirtieron en entidades demoníacas con ese aspecto infernal.

El enfrentamiento entre Gandalf y el Balrog fue épico

Considerados una parte central del ejército de Morgoth, los Balrogs habían desaparecido del imaginario de la mayoría en el momento en que sucede El Señor de los Anillos, ya que están muertos o escondidos en lugares oscuros. Sin embargo, eso no evita que algunos Balrogs fueran asesinados en el pasado, lo que permitió que unos pocos héroes selectos se unieran a Gandalf como unos pocos miembros selectos que consiguieron vencer a un Balrog en combate. Eso sí, no es tan sencillo como parece.

Según parece, el asesino de balrogs más destacable sería el elfo Glorfindel. Durante La Caída de Gondolin en la Primera Edad, él fue uno de los muchos guerreros que se retiraban ante las hordas que se acercaban. Mientras escapaba, se enfrentó a un Balrog en la cima de un acantilado, atravesándolo con una espada y lanzándolo por el borde de la montaña. Gothmog también fue vencido por el elfo Ecthelion, quien realizó una desesperada embestida con su último aliento.

Pero es que incluso los hombres tuvieron la oportunidad de acabar con estos monstruos infernales. Se decía que el legendario guerrero Tuor había matado a nada menos que cinco Balrogs en las puertas de Gondolin. Sin duda alguna, esto pone en evidencia la hazaña de Gandalf. Pero claro, todo esto tiene una trampa que conviene considerar.

La mayor parte de estas hazañas procede de un borrador anterior de J. R. R. Tolkien. Se sabe que fue eliminada en versiones posteriores, lo que pone en serias dudas su relevancia en el canon. Si bien es cierto que los combates de Ecthelion y Glorfindel contra los Balrogs parecen más probables, aún se discute que la perspectiva del escritor cambiase con el tiempo.