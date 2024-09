¿Volverá Ian McKellen como Gandalf en las nuevas películas de "El Señor de los Anillos"?

Ian McKellen, conocido mundialmente por su papel como Gandalf en "El Señor de los Anillos", ha dejado caer una noticia que ha encendido las especulaciones: ha sido contactado para regresar como el mago en las nuevas películas que prepara Andy Serkis. A sus 85 años, el actor británico compartió que hay planes en marcha para más películas basadas en la obra de J.R.R. Tolkien y que su personaje podría estar involucrado, aunque aún no hay guion escrito. "El entusiasmo por 'El Señor de los Anillos' sigue tan fuerte como siempre", comentó McKellen en una entrevista.

Warner Bros. Discovery anunció recientemente que Serkis, quien también es parte fundamental de la franquicia, dirigirá y protagonizará dos nuevas entregas de la saga, bajo el título provisional de "El Señor de los Anillos: La caza de Gollum". Se espera que la primera película llegue a los cines en 2026. Este proyecto contará además con la participación de Fran Walsh y Philippa Boyens, guionistas de la trilogía original, quienes estarán a cargo del libreto junto con Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou. Peter Jackson, director de las películas originales, se sumará como productor, lo que aumenta aún más las expectativas de los fanáticos.

McKellen, que actualmente se está recuperando de una caída sufrida en el escenario durante la obra Player Kings en Londres, confesó que aunque físicamente se ha recuperado, emocionalmente el golpe lo ha dejado con algo que procesar. Aun así, dejó claro que no tiene planes de retirarse de la actuación. "Seguiré adelante mientras mi cuerpo y mente me lo permitan", aseguró en una entrevista con la BBC, mientras promocionaba su nuevo filme, The Critic.

El actor ha decidido tomarse el resto de 2024 para descansar, lo que podría significar que su regreso al set coincida con el inicio de la producción de las nuevas películas de "El Señor de los Anillos" el próximo año. Con la perspectiva de volver a ver a McKellen como Gandalf, esta noticia ha generado gran expectativa entre los seguidores de la saga, quienes esperan que el actor vuelva a encarnar al querido mago que marcó una era en la historia del cine.