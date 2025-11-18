'Star Trek' confirma que volverá a explorar un icónico episodio de la serie original tras 58 años

Una nueva versión de la cronología de Star Trek parece estar oficialmente en camino, reescribiendo no solo la historia que se desarrolló durante el siglo XX, sino también dándole un giro completamente diferente a uno de los episodios más queridos de Star Trek. Lo más curioso es que, solo esta vez, la teniente Nyota Uhura será la protagonista de estos eventos.

En el último anuncio oficial sobre la aclamada línea de cómics de Star Trek, un sorprendente one-shot parece que retomará el clásico episodio de Star Trek: La Serie Original que fue titulado como The City on The Edge of Forever. Pero dado que se trata de una entrega de la línea Deviations, la historia se reescribirá para plantear un intrigante interrogante sobre qué hubiera pasado si la teniente Nyota Uhura hubiera viajado al pasado.

Nyota Uhura como protagonista de una nueva línea temporal

La escritora Stephanie Williams y el dibujante Greg Maldonado presentarán este número único a modo de What If...?, cuya sinopsis oficial revela un cambio de ambientación. En lugar de una historia de amor en la época de la Gran Depresión, la protagonista viajará a 1963, en pleno apogeo por los derechos civiles. Conviene tener en cuenta que el cómic original de Star Trek Deviations ofrecía una versión alternativa de la línea temporal principal, revelando que los romulanos descubrieron la Tierra antes que los vulcanos y la convirtieron en una colonia.

Portada de Star Trek Deviations: Threads of Destiny

Como continuación, este nuevo número único plantea una pregunta diferente con la que se pretende explicar qué pensaría la teniente Uhura de una América aún sumida en la segregación y la desigualdad racial. La verdad es que esta historia tiene el potencial de difuminar la línea entre ficción y realidad de la mejor manera posible. Y es que, en sus numerosas apariciones en convenciones antes de su fallecimiento, la actriz Nichelle Nichols reveló que Martin Luther King Jr. la convenció de seguir interpretando a la teniente Nyota Uhura.

La valoración cultural del papel que tuvo Nichelle Nichols no ha hecho más que aumentar desde su fallecimiento en 2022, lo que convierte esta serie de cómics en una forma de cerrar el círculo a la perfección. No solo rinde homenaje a uno de los episodios más emotivos de Star Trek, sino que además lo utiliza para contar otra historia inolvidable que amplía el legado de este legendario personaje. El cómic Star Trek Deviations: Threads of Destiny se publicará el 25 de febrero de 2026.