'Star Wars' acaba de presentar cuál sería el reemplazo de Luke Skywalker en la franquicia

Star Wars: Starfighter acaba de presentar al nuevo sustituto de Luke Skywalker en la franquicia, algunos años después de que el personaje se presentara por primera vez en la primera película de Star Wars. Dirigida por Shawn Levy, Star Wars: Starfighter se estrenará en cines el 28 de mayo de 2027, casi exactamente medio siglo después del estreno de la entrega original de Star Wars.

Por supuesto, no sorprende que Lucasfilm haya elegido estrenar una nueva película en un momento que resulta tan crucial para la franquicia, pero parece que Star Wars: Starfighter celebrará el origen de Star Wars de más de una manera. Si bien se desconocen la mayoría de los detalles de la historia, los que se han adelantado parecen sugerir que se evocará cierta nostalgia por la figura de Luke Skywalker.

'Star Wars: Starfighter' tiene una conexión con Luke Skywalker

Protagonizada por Ryan Gosling, Flynn Gray y varias estrellas de renombre como Amy Adams, Mia Goth o Aaron Pierre, Starfighter se ambientará pocos años después de Star Wars: El Ascenso de Skywalker. El aspecto más interesante es que presentará una historia completamente original que funcionará de manera independiente.

Si bien el título Starfighter ciertamente implica que Ryan Gosling será un piloto, tal vez incluso uno sensible a la Fuerza, el papel que realizará Flynn Gray quizás sea el que resulte más interesante. La idea de un joven que está siendo perseguido por varios enemigos puede implicar que hay más en él de lo que parece. Algunos espectadores se aventuran a decir que tal vez sea un nuevo tipo de figura mesiánica, tal como resultó ser Luke Skywalker.

'Star Wars' se ha convertido en un fenómeno que abarca cine, series o cómics Difoosion

Aun así, esto no significa que el personaje de Flynn Gray vaya a ser un Jedi, aunque en esta nueva etapa de la narrativa de Star Wars, cualquier escenario es posible. Star Wars: Starfighter representa el comienzo de una nueva era, ya que la película profundizará en una parte inexplorada de la línea de tiempo de Star Wars.

Lo que parece estar claro es que 2027 será un año indudablemente importante para Star Wars, que podría marcar el curso de la franquicia de cara al futuro. Esta es la mejor manera para que Star Wars honre el legado de una película que cambió la ciencia ficción espacial para siempre.