El mayor cambio de la franquicia de 'Star Wars' que se hizo en 'The Mandalorian' fue un enorme error

Hace unos años, Disney+ estrenó The Mandalorian con un éxito abrumador, lo que cambió el curso creativo de Star Wars en ciertos aspectos. Esto es especialmente notorio en el camino que estaba tomando la historia de la saga. The Mandalorian fue famosa por ser la primera gran serie de acción real de Star Wars, ya que marcó el inicio de una era televisiva para la franquicia que, desde entonces, ha dado lugar a otros proyectos con un enorme potencial.

Aunque The Mandalorian se desarrolla en una época conocida, la realidad es que la producción no ha tenido miedo de cambiar la perspectiva que tenemos sobre algunos elementos de Star Wars, especialmente en lo que respecta a la cultura mandaloriana. Sin embargo, uno de estos cambios en Star Wars ha resultado más complejo de lo esperado y podría considerarse un grave error.

La incoherencia del casco de Din Djarin

Una de las primeras cosas que descubrimos en The Mandalorian sobre Din Djarin es que no se quita el casco en casi ninguna ocasión. Este hecho se convierte en un punto clave de la trama a lo largo de la temporada, que va marcando el curso de la trama. Sin embargo, en aquel entonces, esta estricta norma sobre los cascos mandalorianos era algo que se desconocía.

La mayor parte de la información sobre el legado mandaloriano en el canon provenía de las series de animación de Star Wars: The Clone Wars y Star Wars Rebels. En estas producciones, mandalorianos como Bo-Katan Kryze solían quitarse el casco sin ningún inconveniente. Por lo tanto, The Mandalorian fue la serie que primero sugirió que algunos mandalorianos creían que nunca debían quitarse el casco.

Esto tenía un doble propósito narrativo. Para empezar, mantenía cierto misterio en torno a la propia figura de Din Djarin. La segunda tenía que ver con la silueta que el personaje generaba con el casco, algo muy similar a lo que sucede con personajes como Darth Vader o Yoda. En un principio, la regla del casco no parecía tan importante en The Mandalorian, pero poco a poco se ha convertido en un tema de debate. Esto se debe a que no siempre se ha respetado, por lo que su impacto narrativo se ha ido diluyendo.

Ahora, no está claro si la regla del casco, que una vez fue atractiva para el personaje de Din Djarin, podrá ser reconducida de alguna manera. Lo cierto es que se ha perdido por completo entre los demás desarrollos de la serie, volviéndose mucho más relevante lo que probablemente se pretendía. The Mandalorian aún tiene margen para corregir este error en futuras historias y volver a recuperar la cohesión narrativa.