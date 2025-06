Steam regala un nuevo juego gratis que todos los jugadores pueden reclamar durante algo más de 24 horas

Los videojuegos gratuitos representan una de las estrategias más atractivas en la industria del gaming, permitiendo a los usuarios enriquecer sus bibliotecas digitales sin coste. Steam, una de las plataformas líderes para los amantes de los videojuegos en PC, destaca por su amplio catálogo de títulos free-to-play y sus promociones temporales que generan gran interés entre la comunidad. Actualmente, los usuarios con cuentas activas en Steam pueden aprovechar una oportunidad excepcional para añadir un nuevo juego a sus colecciones de forma gratuita, aunque esta oferta está disponible solo por tiempo limitado.

El título NEXT JUMP: Shmup Tactics puede descargarse sin costo en Steam hasta el 1 de julio a las 19:00 horas (hora peninsular española). Esto brinda a los jugadores varios días adicionales para beneficiarse de esta promoción. Una vez que incorpores el juego a tu biblioteca de Steam, quedará asociado permanentemente a tu cuenta, permitiéndote disfrutarlo en cualquier momento.

NEXT JUMP: Shmup Tactics, gratis en Steam hasta el 1 de julio

NEXT JUMP: Shmup Tactics es un excelente juego para tus pausas del café: Por turnos pero con ritmo rápido. ¡Nada de largas esperas, los turnos pasan volando! No solo se inspira en los clásicos Shmups y Bullet Hells, también está influenciado por juegos tácticos como Final Fantasy Tactics, Jeanne d’Arc y Roguelikes como FTL y Crypt of the NecroDancer. Cada sector es un tablero, cada “SALTO” representa un nuevo tablero de combate generado proceduralmente, simulando situaciones de batalla propias de los SHMUPs. Elige entre 7 Naves jugables, todas inspiradas en armas clásicas: Ballesta, Daga, Martillo, Bastón, Espada, Escudo y ¡una Secreta! Equipa y mejora tu nave con distintas armas y accesorios que cambian la dinámica del combate. Tu misión: ¡SALTA! Persigue a los Dragones y evita que escapen con lo más sagrado para los Bastards, saltando de sector en sector y enfrentando hordas de enemigos en batallas por turnos. Conviértete en piloto de la Federación de los Bastards: Un grupo formado por Elfos, Humanos, Enanos y Orcos que solían vivir en paz, unidos por su amor a todas las Bebidas.

Por lo tanto, los usuarios de Steam tienen hasta el 1 de julio para adquirir NEXT JUMP: Shmup Tactics sin coste. Finalizado este periodo, el juego volverá a su precio habitual, lo que convierte esta oferta en una oportunidad única que no deberías dejar escapar.