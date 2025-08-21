Steam ofrece 4 nuevos juegos gratis que ya puedes descargar

Si eres de los que siempre está atento a las ofertas y regalos de Steam, sabrás que la plataforma constantemente está ampliando su catálogo con cientos de sorpresas. Prácticamente cualquier propuesta es bien recibida, desde aventuras surrealistas hasta historias emotivas.

Además, la mejor parte es que algunas de estas apuestas se pueden añadir a tu biblioteca sin gastar un centavo. Ya sea que busques acción frenética, misterio o simplemente una historia conmovedora, estos juegos prometen mantenerte entretenido durante horas, por lo que aquí te dejamos las últimas novedades.

Psycutlery

Un juego de acción y supervivencia con un toque de humor negro. En Psycutlery tendrás que enfrentarte a enemigos alocados utilizando utensilios de cocina como armas. Su estilo caótico y creativo garantiza partidas frenéticas y muy divertidas.

The DeadLine

Si te gustan los puzles y el suspense, The DeadLine es para ti. En este título, cada decisión puede ser crucial mientras intentas desentrañar un misterio en un mundo lleno de peligros. La tensión y el ingenio se combinan para mantenerte pegado a la pantalla.

Wish Upon a Cat

Un juego encantador y lleno de ternura. En Wish Upon a Cat, los jugadores interactúan con un gato mágico que concede deseos, explorando historias emotivas y escenarios coloridos. Ideal para quienes buscan un descanso relajante y una experiencia narrativa entrañable.

Kimchi: A Stars in the Trash Story

Esta aventura nos lleva a un mundo futurista donde cada decisión cuenta. Kimchi: A Stars in the Trash Story mezcla acción, exploración y una historia envolvente que captura la atención desde el primer minuto, perfecta para los amantes de las narrativas originales y visualmente atractivas.