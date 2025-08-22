Steam tiene un nuevo juego gratis disponible para cualquier usuario que lo quieran descargar

Steam se mantiene como la plataforma líder para los gamers de PC, destacando por su amplio catálogo y sus atractivas promociones, que permiten expandir bibliotecas de juegos sin costo alguno, especialmente mediante su sección de títulos free-to-play. Para conservar su atractivo, Valve suma con frecuencia nuevos juegos gratuitos, y uno de ellos ha generado un notable interés en la comunidad.

En este escenario, Maru Expedition: We can fly, un título recién integrado a la categoría free-to-play de Steam, ofrece a los jugadores acceso completo a su contenido sin ningún cargo. Al no contar con una fecha de expiración, este juego puede descargarse en cualquier momento y permanecerá indefinidamente en tu biblioteca de Steam, brindando una magnífica oportunidad para descubrir sus características y disfrutar de horas de diversión.

Maru Expedition: We can fly, nuevo juego gratis disponible en Steam

La batalla comienza con una sola captura en Maru Expedition: We can fly. Controla tu aeronave para atrapar con precisión a los personajes que caen del cielo; solo entonces se inicia el combate. Con enemigos y proyectiles llegando desde todas direcciones, predice la trayectoria de caída y muévete con agilidad. Un solo movimiento preciso puede cambiar el curso de la batalla. Cada personaje tiene un estilo de ataque y habilidades propias. Algunos reúnen enemigos para eliminarlos de una vez, otros controlan el campo de batalla con potentes empujes, y también hay quienes fortalecen a todo el equipo con habilidades de apoyo. El modo de combate cambia completamente según los personajes que elijas. Diseña tus propias combinaciones y crea un estilo de juego único conectando habilidades entre sí.

No dejes pasar la ocasión de probar este juego totalmente gratuito y sin restricciones temporales. Su modelo free-to-play garantiza que seguirá siendo accesible sin costo, ya sea que lo descargues ahora o más adelante, siempre que tengas una cuenta activa en Steam.