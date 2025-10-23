Steam tiene un nuevo juego gratis disponible para todos los jugadores por tiempo limitado

Steam continúa consolidándose como la plataforma principal para jugadores de PC, ofreciendo un catálogo amplio y variado junto con promociones que permiten a los usuarios ampliar sus bibliotecas sin esfuerzo. Su sección de juegos free-to-play destaca especialmente, brindando títulos completos sin coste alguno y permitiendo que tanto jugadores casuales como más experimentados disfruten de experiencias de calidad.

La compañía Valve actualiza regularmente su oferta, y muchos de estos juegos gratuitoscaptan rápidamente la atención de la comunidad gamer. En esta ocasión, Distant Space se une a la lista de juegos free-to-play en Steam. Con acceso completo a su contenido sin coste, este título ofrece a los jugadores la oportunidad de explorar mundos alienígenas, descubrir secretos escondidos y enfrentarse a desafiantes enemigos sin necesidad de pagar.

Al no contar con una fecha límite de disponibilidad, Distant Space puede descargarse en cualquier momento y permanecerá de manera permanente en la biblioteca de Steam, garantizando acceso ilimitado y sin restricciones.

Distant Space, nuevo juego gratis disponible en Steam

Imagina pilotar tu nave por un universo infinito lleno de misterios y peligros. Eso es Distant Space, un juego de disparos estilo arcade que rinde homenaje a los clásicos de los años 80, como Space Invaders. Desarrollado por PixelMouse, el título presenta una jugabilidad sencilla pero desafiante, donde los jugadores deben destruir extraterrestres que se mueven en patrones específicos.

Con 26 niveles únicos y batallas contra jefes, el juego ofrece una experiencia nostálgica acompañada de música ambiental que evoca la era dorada de los videojuegos retro.

No dejes pasar la oportunidad de disfrutar de Distant Space de manera gratuita en Steam. Su modelo free-to-play asegura que el juego seguirá siendo accesible en cualquier momento, reforzando el compromiso de la plataforma por ofrecer experiencias de calidad y abiertas para todos los jugadores de PC.