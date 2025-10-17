Epic Games Store ofrece dos nuevos juegos gratis y uno de ellos es perfecto para Halloween

Epic Games Store vuelve a sorprender a los jugadores de PC con una nueva promoción que reafirma su compromiso de ofrecer experiencias de calidad totalmente gratis. Como parte de su política semanal de regalos, la plataforma ha puesto a disposición de todos los usuarios dos juegos muy distintos entre sí, pero igualmente recomendables, que pueden descargarse sin coste alguno por tiempo limitado. La oferta permanecerá activa hasta el jueves 23 de octubre a las 17:00 (hora peninsular española), y una vez reclamados, los títulos quedarán vinculados para siempre a la biblioteca de quien los obtenga. Este tipo de campañas, habituales en la tienda digital de Epic, buscan no solo atraer a nuevos jugadores, sino también dar visibilidad a propuestas independientes y a producciones de alto nivel que, por distintas razones, pueden haber pasado desapercibidas en su lanzamiento.

Amnesia: The Bunker

El primero de los juegos gratuitos es Amnesia: The Bunker, una inquietante aventura de terror en primera persona ambientada en la Primera Guerra Mundial. En ella, el jugador encarna al soldado Henri Clément, atrapado en un búnker militar desierto, con apenas una linterna de dinamo y un revólver como única defensa. La oscuridad y el sonido juegan un papel crucial: cada paso, cada chispa de luz o ruido metálico puede delatarte ante la criatura que acecha en la penumbra. El título destaca por su atmósfera opresiva y su diseño dinámico, que cambia elementos en cada partida, haciendo que ninguna experiencia sea igual a la anterior.

Samorost 3

El segundo título disponible es Samorost 3, una obra del estudio Amanita Design, conocido por joyas como Machinarium y Botanicula. Este juego de exploración y puzles transporta al jugador a una odisea cósmica protagonizada por un gnomo que utiliza una flauta mágica para recorrer nueve mundos llenos de vida, misterio y belleza artesanal. Sin necesidad de diálogos ni textos, la historia se cuenta a través de la música, el sonido y el diseño visual.

Con esta combinación de terror psicológico y aventura artística, Epic Games ofrece dos experiencias radicalmente opuestas pero complementarias, recordando por qué su iniciativa de juegos gratuitos se ha convertido en una cita semanal imprescindible para los aficionados del PC.