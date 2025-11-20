Netflix cambió este coherente plan de estreno de la última temporada de 'Stranger Things'

Lo cierto es que los hermanos Duffer propusieron un calendario de estreno poco habitual para la que será la última temporada de Stranger Things. Sin embargo, Netflix decidió rechazar esta idea. Tras cuatro temporadas, este fenómeno televisivo se acerca a su final con el lanzamiento de los últimos episodios que llegarán en tres días distintos: el 26 de noviembre, el 25 de diciembre y el 31 de diciembre.

Dicho esto, si Matt y Ross Duffer se hubieran salido con la suya, los episodios finales se habrían estrenado semanalmente, como las series de televisión tradicionales. Por desgracia, los ejecutivos de Netflix optaron por otro camino. La otra idea que se barajó fue estrenar cada episodio en noches consecutivas, lo que sin duda habría causado sensación en la industria del entretenimiento.

La interesante propuesta de los hermanos Duffer

En lugar de seguir una de estas estrategias, Netflix eligió un lanzamiento similar al de la cuarta temporada de Stranger Things, que se dividió en dos partes y se estrenó con un mes de diferencia. Lo más curioso es que las tres primeras temporadas utilizaron el formato de estreno simultáneo de todos los episodios, que Netflix popularizó en el mundo del streaming.

Al final, los primeros cuatro episodios de la última temporada se estrenarán el 26 de noviembre, los siguientes tres el 25 de diciembre y el final de la serie llegará el 31 de diciembre. En este sentido, la idea de los creadores de Stranger Things de estrenar un episodio por semana no es nueva en la industria televisiva. La televisión abierta y por cable ha utilizado este modelo desde sus comienzos.

Con la llegada de las plataformas de streaming, Netflix popularizó un modelo de visionado de series muy diferente que otras plataformas siguieron. Algunas de ellas aún estrenan ciertos episodios semanalmente. En cambio, Netflix se ha mantenido fiel a los modelos lineales de la televisión. Lo más parecido que han hecho es estrenar temporadas completas por tandas, ya sea semanalmente o con varias semanas de diferencia.

Al tratarse de la última temporada, la confirmada emisión espaciada permitirá al público teorizar sobre lo que sucederá a continuación y prepararse para el desenlace de la serie. Además, el final de la serie se estrenará en cines, algo poco común en Netflix, sobre todo si se tiene en cuenta su postura respecto a lo que supone la experiencia cinematográfica.