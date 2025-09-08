El streamer Alofoke acusa a Twitch de aumentar los espectadores de La Velada del Año 5: "Hay números inflados"

Aunque Ibai siempre ha sido un creador de contenido que ha destacado por vivir a menudo alejado de las polémicas, lo cierto es que en los últimos días ha roto esa costumbre recibiendo críticas desde distintos frentes y por diferentes motivos.

Puede que todo comenzase con las palabras de TheGrefg criticando la gestión del vasco en lo relacionado con la Kings League, pero esto no se quedó ahí y después de la expulsión de KOI, su equipo de eSports, del circuito profesional de Valorant, han surgido otro tipo de acusaciones acerca de los espectadores con los que cuenta el vasco.

Después de las últimas noticias sobre la decadencia de espectadores de Twitch, el creador de contenido dominicano Alofoke ha aprovechado su último directo para hablar sobre la audiencia de la última Velada del Año.

El streamer, del que Ibai y Westcol habían dicho que sospechaban que podía usar bots, ha devuelto la acusación contra el español basándose en que cuando el propio CEO de la plataforma está en el evento puede haber conflicto de intereses.

Alofoke habla sobre posibles bots en el directo de La Velada del Año 5

La cuenta de Terreno Viral ha sido la encargada de recoger las palabras del dominicano, que quiso remarcar la diferencia entre sus eventos, donde no hay nadie de Google,y el de Ibai, donde estuvo Dan Clancy.

“Quién me dice a mí que como Twitch se está yendo así a pique, hagan este calldemander. Que un ingeniero le dice a otro, le dice el CEO, el jefe, ponle dos ceros ahí, para tener el récord [...] Cuando el dueño de la plataforma está al lado de un streamer, hay números inflados ahí”, fueron las duras palabras del dominicano.

Para muchos estas palabras del creador de contenido solo son fruto de los problemas personales entre él e Ibai, pero también hay una parte de las redes que ven sentido en lo planteado por Alofoke.