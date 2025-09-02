La tensión entre ElXokas y Zeling en directo por culpa del League of Legends: "Deja de chillarme"

Aunque hay muchos estudios que respaldan los beneficios de pasar tiempo disfrutando de videojuegos en pareja, es cierto que no todos los títulos son igual de ideales para fortalecer vínculos, y ElXokas y Zeling se han encargado de dejarlo claro en el último directo de la streamer.

La creadora de contenido estuvo jugando a League of Legends siguiendo los consejos de su pareja para aprender a hacer el rol de jungla en las partidas, pero las derrotas y las muertes fueron dando lugar a la frustración, que provocó varios gritos entre los dos usuarios.

Los gritos entre Zeling y ElXokas por culpa de LoL

La cuenta de Javi Oliveira ha recogido gran parte de los encontronazos que fueron sufriendo los dos integrantes de la pareja a medida que iban dedicando más tiempo al juego.

Al principio cada desacuerdo o reproche se resolvía con una risa o una respuesta con el mismo nivel de intensidad, pero la tensión no tardó en empezar a crecer, con Zeling pidiendo incluso a ElXokas que dejase de chillarle.

Con los malentendidos las críticas fueron, poco a poco, dejando de ser constructivas y lo que se suponía que iba a ser una lección para que la streamer aprendiese a jugar jungla se convirtió en un intercambio de acusaciones para llevar razón sobre quién estaba equivocado en cada jugada.

Finalmente, la situación acabó superando a Zeling, que decidió incluso cortar el directo antes de terminar la última partida, reconociendo que no estaba disfrutando y que no le estaba gustando el contenido que estaba ofreciendo.

“No quiero estar aquí haciendo esto, no quiero streamear esto, es una mierda. Me voy, adiós chat, nos vemos mañana”, fueron las palabras de la creadora de contenido para despedirse a pesar de que Xokas le insistió en que él creía que no debía dejar la partida sin acabar.