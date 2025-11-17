TheGrefg y DjMaRiiO estallan contra la Kings League de Gerard Piqué: "Esto está muerto"

Hace ya más de dos años que tuvo lugar la primera temporada de la Kings League. La competición de Gerard Piqué sorprendió a todo el mundo demostrando una vez más la influencia y la repercusión de los creadores de contenido alcanzando cifras de espectadores monstruosas y llenando hasta la bandera todo un Camp Nou.

Sin embargo, el tiempo ha pasado y los propios presidentes que forman parte de la liga reconocen que el interés por ella se ha reducido. Las declaraciones criticando a la competición y destacando las cosas que se hacen mal ya se han vuelto habituales, y volvieron a suceder en el día de ayer.

La goleada del Porcinos de Ibai al Ultimate Móstoles de DjMaRiiO por 16 goles a 5 ha provocado una cadena de reacciones que empezó con el propio Mario y fue seguida por TheGrefg.

Los presidentes se hartan de la Kings League

Los dos protagonistas de este episodio no esperaron ni que terminase el partido para compartir sus sensaciones sobre el estado actual de la competición, con el que ya se había sido muy crítico por la práctica de Porcinos de utilizar Ronin FC, el equipo de fútbol 11 de Ibai, como incentivo para que los jugadores fichasen por ellos.

El primero en estallar fue DjMaRiiO, que con la final más que perdida no se mordió la lengua: “Se acabó la Kings ya, lo que empezó esto con que podía ganar cualquiera... [...] Ibai viene cuando está Lamine y cuando está en la final ahora, Casillas no está ni se le espera nunca, hay copresidentes por todos lados, penalti primo, penalti amigo, esto está muerto”.

La crítica del mostoleño llegó poco antes que la de Grefg, que subió a su cuenta de TikTok un vídeo siendo también muy contundente.

“En todo el tiempo que llevo en la Kings League nunca había pasado tanta vergüenza viendo un partido”, afirmó el creador de contenido murciano, que aprovechó la situación para ponerlo como ejemplo de por qué se queja él de la situación de Porcinos.