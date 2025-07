TheGrefg habla del fallecimiento del futbolista Diogo Jota y comparte una reflexión: "Es desgarrador"

Durante la mañana del día de ayer la triste noticia del fallecimiento del futbolista del Liverpool Diogo Jota conmocionó no solo a la familia Red, sino a todo el mundo del fútbol. Un gran número de jugadores y de aficionados a este deporte expresaron su pena en redes, y streamers como TheGrefg no fueron menos.

Aunque el murciano no es un gran fanático del fútbol, aprovechó su directo para tratar la noticia desde el respeto, afirmando que le parece una historia desgarradora y que se quedó muy impactado al entrar en el Instagram del jugador.

La reflexión de TheGrefg tras el accidente de Diogo Jota

La cuenta de TikTok Mastuerzosfamily ha recogido las palabras del murciano, que comenzó leyendo a su chat y comentando la noticiaguardando una seriedad que muy pocas veces le hemos visto al creador de contenido.

TheGrefg reconoció que, aunque le gusta el fútbol, no conocía a este jugador y que entró en su Instagram para saber quién era: “Me he metido en su Instagram y es desgarrador porque sus últimas fotos son con su familia, casándose... Muy impactante ver esto”.

De entre todo el dolor por una situación así, el murciano mostró especial preocupación por la familia más cercana del jugador, hablando sobre todo de los niños. Grefg destacó que es como pasar “de tenerlo todo a no tener nada” y reconoció que se le hace difícil pensar qué se le puede decir a la familia.

“¿Qué les dices a estas criaturas? ¿Qué les dices a estos niños?”, repitió el creador de contenido una y otra vezmientras su chat tampoco sabía qué respuesta darle. Unos minutos después, con mucho respeto, TheGrefg decidió dejar el tema y centrarse en otros asuntos más cercanos a lo que suele hacer en sus directos para recuperar el tono habitual.