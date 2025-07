Auronplay y su enfado por el final de El Juego del Calamar: "Hay fallos de guion"

La serie de El Juego del Calamar se convirtió desde su primera temporada en todo un fenómeno social que se recordará para siempre. Por eso, con el estreno de su tercera temporada, había mucha expectativa por ver cómo se cerraría la historia del jugador 456.

Aunque esta ha conseguido batir un récord histórico en Netflix, lo cierto es que el final de la trama no ha dejado satisfechos a todos los seguidores de la serie. Uno de los que ha expresado este descontento ha sido Auronplay, que en su último directo estalló asegurando que no tiene ningún sentido como acabó la historia.

Auronplay estalla contra la tercera temporada del Juego del Calamar

El usuario Javi Oliveira ha sido el encargado de recoger las palabras del creador de contenido, que centró sus críticas en las decisiones del protagonista. Parece que el hecho de que Gi-hun se sacrificase por el bebé de la jugadora 222 no le gustó al streamer, y así lo transmitió.

“El protagonista gana los Juegos del Calamar, es multimillonario, tiene 30 millones de euros en la cuenta bancaria, ¿por qué no se vuelve a cuidar de su hija?”, planteó Auronplay, defendiendo que no tiene sentido que decidiese salvar a la hija de otra en vez de intentar recuperar la relación con la suya.

Aunque es cierto que la hija del jugador 456 acaba recibiendo el dinero, la queja del creador de contenido viene más porque el padre no mostrase interés por ser él quien se lo diese y por implicarse con ella. “Ni va a ver a la hija, mejor me vuelvo a meter en juegos para que me maten", afirmó el streamer.

Parece que hay muchos usuarios de acuerdo con la forma de pensar de Auronplay, que le dieron la razón al creador de contenido al afirmar que “hay fallos de guion” en esta historia.