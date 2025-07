La transformación más polémica de Vegeta en 'Dragon Ball' vuelve a salir a la luz creando opiniones divididas

La aventura de 'Dragon Ball', la cual comenzó con la llegada de Son Goku a la Tierra cuando tan solo era un niño, ha traído consigo un sinfin de épicas batallas, enemigos temibles y por supuesto, también muchas transformaciones que han llamado la atención de millones de personas. El anime cuenta con varias sagas únicas y divertidas, aunque hay una que no es canon y que tiene muchas cosas buenas y malas: 'Dragon Ball GT'.

En esa historia tiene lugar el nacimiento del Super Saiyan 4, una de las transformaciones que más adoran los espectadores de 'Dragon Ball', sin embargo, no están contentos con cómo Vegeta obtuvo este increíble poder. Como bien sabes si ya has visto la serie, el Príncipe de los Saiyans utiliza la ayuda de Bulma, más concretamente gracias a la máquina de Ondas Blutz que inventa para que su marido pueda llegar al poder que antes había alcanzado Goku.

Lógicamente, esto llamó mucho la atención de los seguidores, ya que piensan que Vegeta no habría aceptado ayuda externa para conseguir tal poder y que por lo tanto, el guion de 'Dragon Ball GT' cuenta con incongruencias que no han pasado por alto entre los espectadores. Desde luego, queda claro que es una transformación única y realmente llamativa, sin embargo, la forma de su obtención sigue generando debate en las redes, en donde cientos de personas se preguntan si realmente esto podría pasar dentro de la historia de 'Dragon Ball' o no.

Vegeta ha tenido grandes transformaciones a lo largo de 'Dragon Ball'

Además del Super Saiyan 4, el Príncipe de los Saiyans también ha pasado por la típica forma de Super Saiyan y por supuesto, también por Super Saiyan 3 de forma canónica gracias a 'Dragon Ball Daima' y como no, no te olvides de Vegeta Ultra Ego, la cual es una de las mejores transformaciones de este personaje, ya que demuestra el increíble poder que siempre tuvo en su interior. Es el perfecto sucesor de Beerus, el Dios de la Destrucción y puede que pronto puedas verlo desempeñando ese papel.

Veremos qué sucede con la aventura de 'Dragon Ball Super' de ahora en adelante, como ya sabrás, actualmente se encuentra en un parón indefinido, por lo que no hay una fecha de su vuelta. Son muchos los espectadores que quieren seguir disfrutando del manga y del anime, sobre todo teniendo en cuenta que este último todavía acaba de terminar el Torneo de Poder. Quedan muchas cosas que contar, pero por ahora parece que no es el momento adecuado de hacerlo.