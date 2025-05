Tyler Hoechlin confirma que el Arrowverso estuvo a punto de matar a Superman

El Arrowverso estuvo a punto de tomar un camino muy diferente para el Superman de Tyler Hoechlin, ya que la estrella de The CW ha hablado sobre los planes iniciales que consideró DC para su aventura como el último hijo de Krypton. Tras más de una década en The CW, la franquicia del Arrowverso terminó su recorrido en 2024 con la última temporada de Superman & Lois.

Aunque Superman & Lois se convirtió en una de las series de televisión de DC más aclamadas por la crítica que fueron producidas por The CW, el Hombre de Acero estuvo a punto de no tener su propia serie en el Arrowverso. En el último episodio de Inside of You junto a Michael Rosenbaum, Tyler Hoechlin explicó cómo surgió la creación de su spin-off, Superman & Lois.

'Elseworlds' casi marcó el fin del Hombre de Acero

Sin embargo, la respuesta podría sorprender a los seguidores más veteranos de la franquicia. Lo cierto es que Tyler Hoechlin iba a interpretar a Superman en el Arrowverso tras el crossover que supuso Elseworlds. Así lo contaba:

"Tuve una reunión con Greg Berlanti y me dijo si quería hacer los crossovers. Yo le dije que sonaba divertido y que me encantaría volver a trabajar con todos porque me lo pasé genial. También me dijeron que era la última vez que podían usarme como personaje y que incluso me matarían. Yo les dije que hiciesen lo que considerasen, que sonaba genial. Esa fue la conversación antes de Elseworlds".

Como es lógico, el hecho de que Elseworlds casi eliminara la versión de Superman de Tyler Hoechlin habría tenido enormes consecuencias para el Arrowverso. La realidad es que, si Superman & Lois no se hubiera producido, se habría perdido una de las versiones más singulares de Clark Kent y Lois Lane, especialmente porque dieron vida a una dinámica familiar que nunca antes fue vista en otras adaptaciones de la acción real.

Por suerte, gracias a las conversaciones posteriores entre Greg Berlanti y Tyler Hoechlin, Superman & Lois pudo volver a nacer y mantenerse durante cuatro increíbles temporadas. Para cualquiera que quiera revivir todo el legado de Tyler Hoechlin en el Arrowverso, incluyendo la serie de Superman & Lois, puedes encontrar la mayor parte de las series en Max.