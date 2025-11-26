Últimas horas para poder conseguir estos 2 juegos totalmente gratis con Epic Games Store

En el dinámico universo de Epic Games Store, donde los jueves se convierten en rituales para los cazadores de ofertas, surge esta semana una propuesta doble que fusiona la épica kaiju con la astucia de las cartas: Godzilla Voxel Wars y Zoeti, disponibles de forma completamente gratuita hasta el 27 de noviembre de 2025 a las 17:00 h (hora peninsular española). Con solo unas horas por delante, esta ventana se cerrará pronto, dando paso mañana a dos nuevos regalos semanales que Epic anunciará como de costumbre. Si las batallas gigantescas o los duelos cartográficos despiertan tu interés, actúa ahora, ya que estas gemas independientes no regresarán gratis con tanta facilidad.

Godzilla Voxel Wars

Zoeti

Por un lado, Godzilla Voxel Wars ofrece. La recreación voxel aporta un estilo visual llamativo y nostálgico, al mismo tiempo que permite combates épicos entre monstruos gigantes.

Por otro lado, Zoeti es un roguelite de construcción de mazos con estética de fantasía. En él, los jugadores recolectan cartas, combinan habilidades y enfrentan desafíos en entornos generados aleatoriamente. La mecánica de construcción de mazos se fusiona con elementos de RPG y roguelite para ofrecer un juego con profundidad estratégica y rejugabilidad elevada.

En menos de 24 horas, el 27 de noviembre a las 17:00h, Godzilla Voxel Wars y Zoeti abandonarán la tienda gratuita de Epic Games para siempre. Dos propuestas tan distintas como complementarias, la destrucción táctica de kaijus en cubos y el arte del póker convertido en espada y escudo, se ofrecen hoy sin coste alguno y pasan a ser tuyas de forma permanente con un simple clic. No requieren suscripción, no esconden microtransacciones, por lo que una vez reclamados, forman parte de tu biblioteca para siempre. Si buscas experiencias independientes con personalidad, profundidad y un toque de originalidad que rara vez llega gratis, esta es una de esas oportunidades que no regresan. El contador ya está en marcha.