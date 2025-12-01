Zeling asegura que solo puede hacer directos con chicas porque si no la acusan de poner los cuernos

Las colaboraciones entre creadores de contenido son una de las prácticas más habituales actualmente en el mundo del streaming. El último ejemplo lo encontramos en nada más y nada menos que en Ibai Llanos, que durante su reciente gira por Latinoamérica ha aprovechado para retransmitir con los usuarios más destacados de cada país.

Sin embargo, no siempre se realizan los juntes que uno quiere y así lo ha reconocido Zeling. La novia actual de ElXokas ha aprovechado una de sus últimas retransmisiones, en la que estaba hablando de hacer directo junto a Mara, para explicar por qué no puede hacer lo mismo con chicos.

Zeling le echa la culpa a su chat de no poder hacer directos con hombres

El usuario Javi Oliveira ha sido el encargado de recoger las declaraciones de la streamer, que hablando de este tipo de colaboraciones quiso aclarar que solo puede traer a chicas en directo.

“Si traigo a un hombre en directo se lía”, afirmó la creadora de contenido echando la culpa de que esto sea así a cuentas en redes que aprovecharían esa situación para afirmar que le está siendo infiel a ElXokas poniéndole los cuernos.

Zeling se encargó de dejar claro que estas declaraciones no son ninguna broma y que cree firmemente que hacer directo con un hombre haría que su chat se convirtiese en un foco de polémicas, por lo que prefiere evitarlo para que así nadie tenga nada que decirle.

Lo cierto es que sus seguidores le animaron a no tener en cuenta ese tipo de comentarios, pero por ahora se puede descartar que la streamer cree contenido con un hombre que no sea ElXokas, quien, a pesar de algunos comentarios que lo apunaban como verdadero culpable del pensamiento de Zeling, no parece tener ninguna conexión con estas declaraciones de su pareja.