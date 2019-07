Lo soldados que custodian la base ya pueden ir preparándose, porque los “asaltantes” irán armados con “guijarros” y miles de Narutos (Ninjas de Cómic) que “son más rápidos que las balas” y ese viernes (como si de una quedada de botellón se tratara) se reunirán en la atracción turística del Centro Alien del Área 51 y “coordinarán su entrada”. Evidentemente hay que tomárselo con humor, al igual que los planes que casi medio millón de personas propone como lanzadores de rocas y túneles bajo tierra. El propio creador del grupo de Facebook, Jackson Barnes, publicó un post esta semana que no incluía la violencia: “La idea básica es que los Kyles (un equipo de adolescentes musculosos con una inclinación por patear en paneles de yeso) forman la línea del frente, si les alimentamos con suficiente energía de psilocibina (alucinógeno) y toda la base está hecha de paneles de yeso, entonces se volverán locos y se convertirán en un muro impenetrable. Luego, los “Rock Throwers” arrojarán guijarros a la inevitable resistencia (no queremos hacerles daño, solo queremos molestarlos lo suficiente como para no disparar a los kyles tan a menudo). Mientras todo esto sucede, los dos batallones del corredor Naruto correrán a toda velocidad alrededor del flanco norte y sur, y el jutsu de clon de sombra, triplicará nuestros números y abrumará la base (círculo rojo)”.

Tras un plan tan controvertido como original contra una de las instalaciones más seguras de EE UU, el propio Barnes escribía una postdata: “PD Hola, gobierno de los Estados Unidos, esto es una broma, y ​​realmente no tengo la intencin de seguir adelante con este plan. Simplemente pensé que sería gracioso y conseguiría algunas actualizaciones en Internet. No soy responsable si la gente decide realmente asaltar el área 51”. Los memes no se ha hecho esperar y hasta algunos ya han preparado la camiseta para el evento, puesto que no se sabe si los que acudan se atreverán o se convertirá en un festival de música o en una suerte de Cómic Con. Suerte a todos.