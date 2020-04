El día 23 de abril se celebra Sant Jordi, la Fiesta Internacional de libro. Este año no podremos regalar libros y rosas a nuestros amigos. Las palabras más que nunca son importantes en este momento. Hemos aprendido nuevas palabras como coronavirus, pandemia, estado de alarma, ecc. Pero a otras no tenemos que acostumbrarnos nunca. Una de ellas es “nueva normalidad”. Esta palabra no existe. Solo existe una normalidad, hecha de la libertad y de la democracia, besos, abrazos y paseos.