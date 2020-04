El Gobierno firmó un contrato de 17 millones por los test defectuosos con Interpharma

Tras varias semanas negándose a dar información sobre el proceso de compra de los test defectuosos, finalmente el Gobierno ha publicado una nota esta noche en la que da a conocer cómo se articuló el contrato. En él se refleja que Sanidad compró a Interpharma un lote de 650.000 test por un importe total de 17 millones de euros. Interpharma es la parte intermediaria, el proveedor que a su vez compró las pruebas defectuosas al fabricante chino Bioeasy Biotechnology.

El Gobierno firmó con Interpharma este contrato el 18 de marzo. De los 17 millones que se comprometió a pagar por este lote, efectuó un pago inicial de casi 7 millones, que corresponde al 35% del total de la cuantía. En la nota de prensa emitida, Sanidad ha aclarado que este contrato “quedó anulado al demostrarse que la sensibilidad de los productos era inferior a la deseada” y que tras presentarle un requerimiento a la empresa, le fueron devueltos estos 7 millones. “El reintegro fue realizado el pasado 17 de abril”, expone el comunicado

El Gobierno se dio cuenta de que los test eran defectuosos después de que el InstitutoCarlos III los validase. Así seis días después de la firma del contrato, el Ministerio de Sanidad remitió una carta a Interpharma en la que comunica lo siguiente : “El Instituto de Salud Carlos III, tras realizar los correspondientes estudios de fiabilidad de los test suministrados ha concluido e que la sensibilidad de la prueba rápida es muy inferior en nuestro medio a lo que indica la validación clínica por la que se obtuvo el marcado CE (24,3% en nuestro medio vs 83% del marcado CE)”. Y que la sensibilidad de la prueba rápida del nuevo modelo con fluorescencia "es inferior en nuestro medio a lo que indica la validación clínica por la que se obtuvo el marcado CE (57,8% en nuestro medio vs 92% de la validación clínica presentada por el fabricante".

Hasta esta noche no se ha conocido el nombre de la empresa, con sede en Cataluña, pese a que se le ha preguntado en repetidas ocasiones al Gobierno. Cuando se supo que los test del fabricante chino apenas tenían una sensibilidad del 30% cuando deberían alcanzar el 80%, la embajada China en España salió al paso de la polémica y aclaró que Bioeasy Biotechnology no está en la lista de proveedores del gobierno asiático. “Las donaciones [y ventas] realizadas por el Gobierno de China y otras entidades como el grupo Alibaba no incluyen productos suministrados por Shenzhen Bioeasy Biotechnology”, explicó la delegación diplomática en Twitter, El Ministerio de Comercio de China ofreció a España una lista de proveedores clasificados en la cual Shenzhen Bioeasy Biotechnology, la empresa vendedora de los test fallidos, “no estaba incluida” y advirtió que ellos no tenían constancia del contrato firmado entre el Gobierno y este fabricante.