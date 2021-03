Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, miércoles 31 de marzo de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, miércoles 31 de marzo de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

Pablo Iglesias ya no forma parte del Ejecutivo. Algo difícil de creer incluso para algunos integrantes del Consejo de Ministros, que reflexionan sobre el empeño que puso para entrar y la facilidad que ha tenido para salir. «No olvidemos que hubo que repetir las elecciones porque dijo que, si no estaba en el Gobierno, no había Gobierno», recrimina una ministra que no oculta su sorpresa por su abandono precipitado después de poco más de un año «y con tanto por hacer». La sensación que palpita en Moncloa la expresó gráficamente el secretario general del PP, Teodoro García Egea, cuando –en su último rifirrafe parlamentario con el vicepresidente en el Congreso– le espetó aquello de: «Tanto descanso lleves como paz dejas».

La política catalana sigue sumida en la parálisis del «procés» y el independentismo sale del debate fallido de investidura de Pere Aragonès (ERC) peor de lo que empezó, dividido, desnortado tras dos sesiones de peleas y reproches mutuos y con unas negociaciones para el Govern aún muy enquistadas. La fotografía de este primer intento no deja lugar a dudas: el republicano se ha convertido en el candidato a la presidencia de la Generalitat con menos votos (42, sólo los de ERC y la CUP) tras el bloqueo del partido de Puigdemont con su abstención y el rechazo del resto (61) en el Parlament.

La polémica suscitada por la entrada por la fuerza de la Policía en un inmueble, un piso turístico, en Madrid donde se celebraba una fiesta privada que contravenía las medidas sanitarias, ha logrado poner de acuerdo a la mayoría de los juristas: no es justificable esa acción si no se tiene constancia de que en ese inmueble se está cometiendo un delito flagrante y una fiesta de esas características podría dar lugar en todo caso a una sanción administrativa.

Juan Carlos Monedero negó el pasado 15 de marzo al juez de Juan José Escalonilla, que investiga la supuesta financiación irregular de Podemos, que cobrara 26.200 euros de Neurona Consulting por su mediación en el contrato de consultoría entre Podemos y la filial en España de esa sociedad, Neurona Comunidad, para las elecciones generales del 28 de abril de 2019. Un contrato por el que la formación morada desembolsó 363.000 euros y que el instructor investiga si fue simulado ante la sospecha de que esos servicios no se prestaron realmente.

Los bandazos del Gobierno durante la pandemia son sobradamente conocidos. Pero, en concreto, con el tema de la obligatoriedad o no del uso de mascarillas los vaivenes han sido mayúsculos. En los doce meses que llevamos lidiando con el virus, las mascarillas han pasado de ser desaconsejadas por el Ministerio de Sanidad en personas sanas (entre los meses de marzo y abril de 2020, y en contra de toda evidencia), a ser, desde mayo, obligatorias en espacios abiertos y cerrados, siempre y cuando no se pudiera garantizar la distancia de seguridad de dos metros, con ciertas excepciones. ¿La explicación de estas medidas diametralmente opuestas? La primera se justificó porque no había protectores para toda la población y, la segunda, para evitar que aumentaran los contagios con la desescalada.

Lo que los expertos sanitarios de la Comunidad de Madrid tratan de esclarecer en estos días es si estamos o no ante el inicio de una cuarta ola de coronavirus en la región. Para obtener una respuesta será clave observar la tendencia en el aumento de los casos y la capacidad de la administración a la hora de acelerar la vacunación de la población. En lo que tiene que ver con los datos de contagios, la actualización semanal de la situación en los distritos de la capital y en el conjunto de municipios de la región apunta a un incremento notable de los casos y de la incidencia acumulada.

La Sputnik Light ya es una realidad. El Ministerio de Sanidad ruso ha comenzado el registro de la cuarta vacuna de producción nacional desde que el pasado mes de agosto comenzara su particular carrera contra la pandemia anunciando al mundo el registro de la Sputnik V, primera vacuna en el mundo capaz de frenar al coronavirus.

Tras la emisión, el pasado domingo, de la segunda entrega de “Rocío, contar la verdad para seguir viva”, el relato de las infidelidades y presuntas agresiones que sufrió Rocío Carrasco cuando estaba embarazada de su segundo hijo, recordamos cómo contó esta etapa de su vida a la revista ¡Hola! con motivo de su separación, año y medio después de que sucedieran los hechos.

Las obras del nuevo Santiago Bernabéu avanzan a pasos agigantados y en el club blanco han publicado un nuevo vídeo espectacular en el que se puede comprobar que el del Real Madrid será el mejor estadio del mundo. En las imágenes se puede ver la evolución de la nueva cubierta retráctil que cubrirá el coliseo blanco.