El consejero aragonés de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, considera positivo el regreso del público a los estadios de fútbol y baloncesto, pero también cree que es “discriminatorio” permitir esta asistencia en determinadas comunidades y en otras no.

El consejero, quien estima que la vuelta a los estadios es un síntoma de “normalización”, ha hecho un llamamiento a que no se provoque “discriminación” con esta decisión, en tanto en cuanto el hecho de que el público pueda asistir a los estadios en determinadas comunidades autónomas y en otras no implica que no haya “igualdad de condiciones” en la competición. “No puede haber público en unos estadios y en otros no”, ha enfatizado.

Faci ha hecho alusión a que el final de la liga de fútbol está siendo “complicado” para los equipos aragoneses y, por tanto, estos no se deberían ver afectados por esta circunstancia.

Desde el mes de enero, Aragón permitió al público asistir a los estadios en las competiciones de su competencia, que se ha demostrado que son lugares “seguros”.

Pero en las ligas profesionales la comunidad no tiene esa competencia, ha recordado Faci, quien ha agregado que si la comunidad tuviera esa competencia, podría organizar “perfectamente” la vuelta del público a la competición.