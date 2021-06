Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, martes 22 de junio de 2021

Manténgase informado sobre las noticias de hoy, martes 22 de junio de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

La UE planea ser “mediador” para Cataluña tras los indultos

Los indultos a los líderes del «procés», que hoy aprueba el Consejo de Ministros, han hecho ya saltar por los aires todos los esfuerzos de los últimos años de la diplomacia española en Europa. Para la UE los indultos son la confirmación de que el Tribunal Supremo emitió una «sentencia política» y que en Cataluña hay, efectivamente, un «conflicto político». Los europarlamentarios españoles, de uno y otro color político, han tenido oportunidad en estos días de intercambiar impresiones con sus colegas europeos en distintas reuniones informales, y la conclusión es que en la UE interpretan que los indultos dan la razón a la idea de que en Cataluña hay un «conflicto político».

El Consejo de Ministros aprueba en su reunión de hoy la que será la medida más trascendente del Gobierno en su apuesta por el “reencuentro” con Cataluña. El presidente Pedro Sánchez se reservó ayer el anuncio, en forma de confirmación oficial, para lanzarlo ante la sociedad civil catalana congregada en el Gran Teatro del Liceu. Nada se ha dejado al azar. Tampoco que solo dos días después, en un nuevo Consejo de Ministros, que se celebrará con carácter extraordinario el jueves, el Ejecutivo active dos medidas con importante impacto en la vida de los españoles y de corte propagandístico: la eliminación de la obligatoriedad de la mascarilla al aire libre y la bajada del IVA de la luz al 10 por ciento. Sin embargo, aunque estas dos iniciativas se impulsen apenas 48 horas después de activar la medida de gracia para aplacar la polémica, lo cierto es que en el Gobierno no se ocultan. No se ha optado por “esconder” los indultos, aprobándolos en verano, sino que se reivindica una “apuesta decidida por la concordia”, que se considera “trascendente” para intentar desbloquear la cuestión catalana.

Boicot de la calle y mofa de Puigdemont

Agitada y hostil visita de Pedro Sánchez al corazón de Barcelona para anunciar los indultos a los nueve condenados del «procés». Pese a la medida de gracia, que posibilitará su excarcelación inmediata, el presidente del Gobierno se encontró con un intento de «cerco al Liceu» y varias protestas simultáneas de hasta cinco entidades y partidos, entre ellos la ANC, los CDR y la CUP, esta última la formación que sustenta la presidencia de Pere Aragonès desde el Parlament. «Ni indultos ni perdón». «Usted es parte del problema. Si ha venido a vendernos los indultos o un nuevo estatuto nosotros les decimos que la independencia es el único camino», fueron sólo algunas de las advertencias que tuvo que escuchar Pedro Sánchez en la Rambla y por parte de hasta 500 manifestantes.

Pedro Sánchez: «Pesa más el futuro que los agravios del pasado»

Pedro Sánchez pronunció ayer un discurso de poco más de media hora para argumentar por qué concede los indultos, que se aprobarán hoy en el Consejo de Ministros. La conferencia se había anunciado mucho más ambiciosa y estaba previsto que incluyera también la hoja de ruta del Gobierno para desencallar la crisis catalana, pero, finalmente, Sánchez se limitó a hacer pedagogía de la medida de gracia, dirigéndose a muy diversos públicos, y anunció un nuevo «proyecto de país» sin dar detalles. En su decisión, dijo, «pesan más las expectativas de futuro que los agravios del pasado».

Una semana no ha sido suficiente para digerir la derrota. El pasado 13 de junio, Susana Díaz perdía las primarias frente a Juan Espadas para liderar la candidatura del PSOE a la Junta de Andalucía cuando se celebren los comicios en la región. Esa misma noche, la que fuera presidenta anunció un «paso a un lado» en el liderazgo del partido, un paso a un lado en diferido, anticipando su nula intención de presentarse a las primarias que se celebrarán en el marco del 40º Congreso Federal de otoño para renovar los liderazgos autonómicos. Sin embargo, en la dirección del PSOE no quieren esperar, quieren que esta salida se produzca de manera inmediata. Las presiones han arreciado desde la misma noche del domingo 13. Incluso poniendo sobre la mesa la posibilidad de activar una gestora. Esta opción opera en un segundo plano, y no es la prioridad para Ferraz, según señalan fuentes socialistas, que ven muy traumático poner en práctica esta solución en la federación de más peso para los socialistas y porque, sin que Díaz haya dado muestras de insubordinación, solo la victimizaría.

Ayuso ahorrará más de dos millones de euros en sueldos

Tras casi tres meses de relativo parón, el derivado de la maniobra de Ciudadanos en Murcia y de la consiguiente disolución de la Asamblea de Madrid, Madrid tiene desde ayer un Gobierno totalmente operativo. Los nueve consejeros de Isabel Díaz Ayuso tomaron posesión de sus cargos en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol. Un acto en el que la jefa del Ejecutivo regional quiso poner en valor la trayectoria de los miembros de su gabinete así como los retos que tienen por delante. «Todos son políticos con amplia experiencia de gestión y van a tener ahora por delante la gran responsabilidad y el inmenso trabajo que todos los madrileños esperan: recuperar Madrid y dejar una comunidad mejor de cómo la encontramos hace dos años», destacó Ayuso.

Calviño: «Tenemos que asegurar que el rebrote no sea pasajero»

Un año más y ya son siete, LA RAZÓN hico entrega ayer en la Bolsa de Madrid de los de Premios Dinero y Negocios /Tu Economía. Unos premios que reconocen en los once galardonados de la edición de este año su capacidad de superación, resiliencia e innovación, así como sus trayectorias profesionales. Todos ellos han sido referentes en sus respectivas empresas para superar la crisis derivada de la pandemia y para abordar el futuro. El acto fue presidido por la vicepresidenta económica del Gobierno Nadia Calviño, a quien acompañó, en esta ocasión, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. El evento contó con la presencia del presidente del Grupo Planeta José Creuheras, el presidente del Consejo de Administración de LA RAZÓN, Francisco Hiraldo; el consejero delegado, Andrés Navarro, y el director del periódico Francisco Marhuenda. El premio especial a la mejor trayectoria empresarial recayó este año sobre el presidente de Repsol Antonio Brufau. Un premio que recogió de manos de las ministras y del presidente del Grupo Planeta José Creuheras.

El Gobierno baja el IVA de la luz al 10% hasta fin de año y con condiciones

El Gobierno baja el IVA de la luz del 21% al 10%, equiparándolo con otros servicios esenciales como el agua para frenar la escalada del recibo, que podría cerrar el mes como el más elevado de la historia. Pero lo hará de forma temporal, hasta final de año, y con condiciones. Así, la rebaja del IVA al 10% se aplicará hasta fin de año para todos los consumidores con potencia contratada hasta 10 kilovatios, pero “siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista de la electricidad esté por encima de los 45 euros por MWh”. De esta excepcionalidad escapan los hogares vulnerables severos, a los que se aplicará la rebaja del IVA independientemente de la potencia contratada y del precio del mercado, según fuentes del Ejecutivo.

Juan Guaidó: “A la dictadura venezolana hay que obligarla, presionarla, para forzar un acuerdo”

El reto de Juan Guaidó en Venezuela cada vez es más grande. Sin haber podido lograr el objetivo fundamental de desplazar a Nicolás Maduro del poder, planteado en 2019, y luego de muchas viscisitudes, ahora impulsa una negociación con el régimen chavista para buscar unas elecciones presidenciales “libres y justas”. Suena sencillo, pero no lo es.

Juan Guaidó atiende a LA RAZÓN por videoconferencia desde Caracas. Un diálogo que se inicia con el presidente encargado afirmando que el X Premio FAES de la Libertad que le fue otorgado a finales de mayo “es un reconocimiento a la lucha de los venezolanos durante años. Ciertamente es un espaldarazo al momento que atravesamos en esta lucha por la democracia que tiene una petición sencilla: queremos elecciones libres y justas”. Su objetivo, asegura, es llevar a término ese proceso de lograr una solución ante lo que es una tragedia “muy grande” que tiene en riesgo hasta la integridad territorial del país.

Cuando el Gobierno dio a conocer cómo funcionaría el certificado de vacunación contra la Covid-19, a mediados del pasado mes de abril, habló de la posibilidad de que cualquier ciudadano europeo pudiera hacer uso de él para completar su pauta de inmunización en otro estado miembro de la Unión Europea (UE). «El certificado prevé la utilización de los datos personales para usos médicos y sí estaría contemplada la posibilidad de utilizar esa información, que es interoperable, para la administración de una segunda dosis de la vacuna en un país diferente al de residencia», declaró en aquellas fechas el secretario de Estado de Salud Digital, Alfredo González.