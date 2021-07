Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, miércoles 14 de julio de 2021

Manténgase informado sobre las noticias de hoy, miércoles 14 de julio de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

La Guardia Civil revela una cita de Iván Redondo con un emisario de Puigdemont para negociar los fondos de la UE

La Guardia Civil destapó una reunión entre el ex director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno Iván Redondo, hasta el sábado la mano derecha de Pedro Sánchez, y el exdirigente de CDC David Madí, uno de los integrantes del denominado “estado mayor” de Carles Puigdemont. En la entrevista se habrían abordado asuntos relacionados con los fondos europeos, según informan fuentes del “caso Voloh” a LA RAZÓN, que precisan que de la transcripción de la conversación, que se ha incorporado a la causa, se desprende que en la entrevista también participaron “otras personas”. Redondo, el hombre de confianza del presidente, era el responsable de las relaciones con los independentistas.

Exteriores prepara el viaje a Rabat para sellar la paz

El paquete de auto rectificaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incluye también Marruecos. En esta nueva etapa se abre camino la tesis de aquellos que en los momentos más duros de la última oleada de migrantes llegados a Ceuta susurraban a Moncloa advertencias sobre «la inconveniencia del enfrentamiento con Rabat», incluso aunque utilizara a su población como escudos humanos para protestar contra la acogida en España, por motivos humanitarios, del líder del Polisario, Brahim Ghali, gravemente enfermo por Covid.

Podemos tutelará a Díaz si hace cambios en sus ministros

Que no haya habido cambios en la cuota morada en Moncloa en la remodelación de calado que ejecutó este sábado el presidente del Gobierno no significa que en el futuro no puedan producirse. Esta en el pensamiento de la vicepresidenta Yolanda Díaz estudiar en un futuro posibles relevos, pero, según ha confirmado LA RAZÓN de fuentes del entorno, todavía no es el momento. Los ministros morados no están blindados en sus sillones ministeriales, de la misma manera que no lo estaba el vicepresidente Pablo Iglesias, como él mismo lo aseguró tras su salida en marzo. Eso sí, él se marchó de Moncloa porque así lo decidió y no por la necesidad de acometer un cambio en su espacio.

La cifra de ingresados se multiplica casi por dos en solo 15 días

La explosión de casos de Covid-19 que ha dado ya en considerarse como la quinta ola de la pandemia en España está empezando a tener un impacto notable en los hospitales. Aunque la letalidad del virus y de sus variantes es menor que en las olas anteriores al infectar ahora a personas jóvenes, mayoritariamente no vacunadas, las camas de los centros sanitarios van llenándose de forma paulatina, sobre todos las de agudos.

La variante Delta provoca el doble de casos en una semana

Una semana más, la variante Delta –la procedente de India– va ganando terreno a Alfa –la británica– en su pugna por convertirse en dominante en España.

Según la información que ha recabado el Ministerio de Sanidad, la primera ha incrementado su porcentaje en los muestreos aleatorios. Con los datos de secuenciación integrados en el sistema de vigilancia disponibles a 11 de julio, el porcentaje en la semana que transcurre entre el 13 y el 20 de junio se situaba aproximadamente en el 9%.

El consumo de alcohol se asocia con más de 740.000 nuevos casos de cáncer en 2020

Un equipo internacional de investigadores vincula la ingesta de alcohol con el desarrollo de tumores. En concreto, el 4% de los casos de cáncer diagnosticados en 2020 pueden estar asociados con el consumo de alcohol, según un estudio global publicado hoy en “The Lancet Oncology”.

Un muerto y varios heridos durante las protestas en Cuba

Un hombre ha muerto y varios ciudadanos y funcionarios de seguridad han resultado heridos durante una protesta en un suburbio de La Habana. Las víctimas han sido trasladados al hospital, según ha informado la Agencia de Noticias Cubana, dirigida por el Estado.

La quinta ola devora 680.000 empleos

Desde el cierre de junio se ha rebajado en casi 50.000 los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo vinculados a a la pandemia. De los 447.800 trabajadores protegidos a 30 de junio por esta herramienta, diseñada para ayudar a las empresas y proteger el empleo, se ha pasado a unos 400.000, según aseguró ayer la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Al referirse a la posibilidad de afrontar ya una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional para superar la cota de los actuales 950 euros al mes hasta superar los 1.000, Calviño avisó de que el momento actual «todavía está marcado por la incertidumbre», y reiteró que aún es pronto para lanzar las campanas al vuelo ya que el impacto de la pandemia ha sido «particularmente intenso» en España. «Eso hace que todavía tengamos aproximadamente 400.000 compatriotas cubiertos por los ERTE y también cientos de miles de ciudadanos que no han encontrado un puesto de trabajo desde que nos golpeó la pandemia la primavera pasada», remarcó.

Italia prohíbe a los cruceros atracar en Venecia

La imagen de un gigantesco buque repleto de turistas acercándose a la monumental plaza de San Marcos será historia a partir del 1 de agosto. El Gobierno italiano dio luz verde ayer al decreto que prohíbe el paso de cruceros y embarcaciones de grandes dimensiones frente a la ciudad de Venecia. Una reivindicación histórica de organizaciones ecologistas, que divide a los venecianos.

Revuelta vecinal contra el cerrojazo de Navacerrada

«Se acabó lo que se daba (o no...)», podía leerse en el comunicado que emitía el Puerto de Navacerrada el pasado 31 de marzo. Era su forma de informar de que se cerraba la temporada de esquí. Pero su desmantelamiento está previsto en octubre próximo. La decisión del Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) de no renovar la concesión de los terrenos en Segovia, donde se ubican las pistas de El Bosque, El Escaparate y El Telégrafo pone en serias dificultades de supervivencia de la actividad en el Puerto de Navacerrada y las opciones que se manejan para revitalizar la zona los vecinos no la consideran una solución viable. De hecho, se ha formado un movimiento social #SalvemosesquíNavacerrada, integrado por vecinos de la zona, profesores, trabajadores de la hostelería, del comercio local, deportistas...que quiere frenar el cierre y creen que el Programa de Activación Económica Sostenible del Puerto de Navacerrada, elaborado por el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica no resuelve la situación.