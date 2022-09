Buenas noticias de la semana

Sabemos que los lunes cuestan, así que aquí os dejamos un recopilatorio con cinco titulares de noticias positivas (que también existen) de estos últimos días. ¡A por la semana!

1. Diez hospitales públicos madrileños, entre los mejores del mundo

Fachada del Hospital Universitario La Paz, a 24 de julio de 2022, en Madrid (España). Este centro hospitalario de titularidad pública fue inaugurado en 1964. Cinco décadas en las que han atendido a millones de ciudadanos de la Comunidad de Madrid y de toda España 24 JULIO 2022;CENTRO HOSPITALARIO;SANIDAD PÚBLICA;Hº;HOSPITALES;HOSPITALARIA;HOSPITAL GENERAL; Jesús Hellín / Europa Press 24/07/2022 FOTO: "Jesús Hellín " Europa Press

A tenor del análisis que hoy publica la revista norteamericana «Newsweek», la sanidad madrileña goza de una salud de hierro. Diez hospitales públicos de la Comunidad de Madrid figuran entre los mejores del mundo, en un total de once especialidades médicas. Una clasificación que se ha llevado a cabo tras encuestar a 40.000 expertos sanitarios: médicos, gestores de hospitales y otros profesionales de la salud. Así, los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) posicionados en esta lista (World’s Best Specialized Hospitals 2023) son La Paz, Gregorio Marañón, Clínico San Carlos, 12 de Octubre, Ramón y Cajal, Niño Jesús, La Princesa, Puerta de Hierro (Majadahonda), Fundación Jiménez Díaz e Infanta Leonor (Vallecas).

2. La ocupación hospitalaria por covid, en mínimos desde inicio de la pandemia

Un adolescente recibe la vacuna contra el Covid-19 en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, a 4 de agosto de 2021, en Barcelona, Catalunya, (España). El dispositivo, puesto en marcha este miércoles para los jóvenes de entre 12 y 15 años tal y como anunció ayer el president de la Generalitat, tiene como objetivo inmunizar a alrededor de 300.000 menores de esas edades. Según los datos facilitados el pasado martes por Salut, un total de 4.568.785 personas que viven en la región ya tienen la pauta completa de vacunación y más de 5 millones (5.108.452) han recibido la primera dosis. Las presentes imágenes han sido proporcionadas por EUROPA PRESS y únicamente podrán ser utilizadas para ilustrar la noticia que la acompañan. En ningún caso se podrá hacer uso de dichas imágenes acompañando cualquier otra noticia. 04 AGOSTO 2021;VACUNACIÓN;CATALUÑA;CATALUNYA;BARCELONA;FIRA DE BARCELONA David Zorrakino / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 04/08/2021 FOTO: David Zorrakino Europa Press

El impacto sanitario por covid-19 baja a mínimos de toda la pandemia con una ocupación hospitalaria del 1,8%, un registro que no se alcanzaba desde finales del pasado octubre antes del estallido de la Ómicron, mientras que el nivel de trasmisión sigue estable y con leves fluctuaciones al subir 7 puntos la incidencia (136 casos). Estos datos favorables apoyan la posición de Madrid, Cataluña, Castilla y León y Navarra de suprimir ya la obligación de llevar mascarillas en el transporte público.

Los datos del Ministerio de Sanidad apuntan que el impacto hospitalario por la pandemia sigue reduciéndose desde mediados de julio, cuando rozó el 10% de ocupación, y que se ha alcanzado ya el registro más bajo de la pandemia, un 1,8 % frente al 1,9 % de octubre del año pasado.

3. “Pole” de Marc Márquez después de tres años y mucho sufrimiento con su lesión

Spanish MotoGP rider Marc Marquez celebrates after capturing pole position during the qualifying round of the Japanese Motorcycle Grand Prix at the Twin Ring Motegi circuit in Motegi, north of Tokyo Saturday, Sept. 24, 2022.(AP Photo/Shuji Kajiyama) FOTO: Shuji Kajiyama AP

Decía Marc Márquez que iba a sufrir en Motegi con el brazo derecho, que iba a estresar el hombro mucho, pero de momento, el sábado lo que ha hecho es disfrutar sobre mojado. El de Honda se dio una alegría después de mucho tiempo de baja con su primera “pole position” en 3 años. Más de mil días llevaba Marc sin ser el más rápido en la Q2, pero en Japón, donde lo había hecho por última vez, se apuntó una vuelta rápida que no olvidará por mucho que sea bajo la lluvia.

“Ha sido demasiado tiempo, tenía que aprovecharlo, ya con el brazo mal iba bien en agua, pero ahora me siento comodísimo, sin tener que utilizar toda la fuerza puedo pilotar como quiero. Tengo que agradecer a toda la gente que me ha ayudado para volver donde estamos. Sé que es en agua, pero me da igual, hay que celebrarlo todo. Hoy estamos en la pole y mañana veremos qué pasa. Tengo que buscar pequeños alicientes para tener motivaciones”, decía el español en las cámaras de DAZN después de una nueva hazaña.

4. La inmunoterapia acerca una posible curación del cáncer de pulmón precoz

Cáncer de pulmón FOTO: Dreamstime Dreamstime

La irrupción de la inmunoterapia en el cáncer de pulmón en estadios tempranos e intermedios ha abierto la puerta de una posible curación de ese tumor que supone la primera causa de muerte por cáncer en España. Para avanzar en las nuevas estrategias terapéuticas, los especialistas piden apoyo para la investigación y rapidez en los procesos de autorización de fármacos.

Unas demandas que han expresado el presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), Mariano Provencio, responsable de Oncología del Hospital Puerta de Hierro, y la presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Enriqueta Felip, en los Diálogos EFEsalud.

5. Peregrinos «sobre ruedas» en el Camino francés

Haciendo el Camino de Santiago con alguna discapacidad FOTO: La Razón La Razón

Desde el 2017, la Orden de Malta organiza al menos una vez al año una peregrinación a Santiago de Compostela con peregrinos en sillas de ruedas, recorriendo algunas de las antiguas encomiendas de la orden en la ruta jacobea.

Se trata de un verdadero «Camino de Santiago», una peregrinación de siete etapas –de unos 16 kilómetros cada una– en silla de ruedas para personas con movilidad reducida de cualquier edad, en la que se recorren un total de 110 kilómetros por el Camino francés a su paso por Palencia, León, Lugo y teniendo como destino final la Catedral Compostelana. La elección de esta ruta se debe a que es la más transitada, y en la que hay mayor número de albergues y establecimientos adaptados.