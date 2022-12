Un joven la lía en Twitter al tatuarse supuestamente la cara para que el rapero Gazir le responda

Numerosos famosos utilizan la red social Twitter para interactuar de una manera más cercana con sus seguidores. Para los más fanáticos, es una gran alegría cuando consiguen que su artista favorito les responda a algún mensaje que le han enviado. Sin embargo, para otros, resulta bastante frustrante cuando no consiguen recibir una respuesta. Pero lo que siempre hay que tener en cuenta, es que los artistas pueden bromear con sus mensajes e incluso lanzar mensajes irónicos, algo complicado ya que nunca se sabe si alguien puede tomarlo al pie de la letra. Una situación parecida es la que ha vivido este martes el músico y ‘freestyler’ asturiano Gazir, uno de los más importantes del panorama nacional.

El artista ha podido sentir en su propia piel que sus palabras pueden tener un alcance mucho mayor del que él podría imaginarse, después de que, supuestamente, un joven menor de edad llamado Nico se haya tatuado la cara para así conseguir que le respondiera a un tuit. En Twitter numerosos usuarios se debaten entre si es verdad o mentira. Muchos aseguran que los hechos son reales, pero muchos otros no dan credibilidad a la historia.

Es cierto que se ve la pistola de agujas y el calco que se utiliza para marcar previamente los tatuajes. También es cierto que la piel de la cara es muy sensible y que un tatuaje de ese tamaño debería haber generado marcas, rojeces, rozaduras.

El supuesto tatuaje de Nico

Todo comenzó el pasado lunes 19 de diciembre, cuando Gazir reaccionó en redes sociales al tatuaje que se había hecho otro seguidor con una de sus frases en la espalda. “Brutal crack”, respondió el músico respecto a la imagen en la que se podía observar el tatuaje de este fan.

Aquí es cuando entró en escena Nico, que se quejó de que a él no le respondía y le dijo directamente: “¿Por qué a él le contestas y a mí no?”. Al leer el mensaje, Gazir bromeó y contestó de forma irónica: “Que se tatúa él también si quiere que le haga caso”. Pero Nico, en vez de tomarlo como una broma, les dijo a los dos: “Ok Vale”. Y a partir de ahí, comenzó el drama.

A las pocas horas el niño compartió una foto con el supuesto tatuaje hecho. En ella se puede apreciar que no debe tener más de 14 años y aparece una lágrima tatuada (o dibujada) en un lado de su cara. “¿No es de verdad no? Espero que no te hayas tatuado la cara porque lo dije en un tweet”, exclamó el rapero. El adolescente le confirma a continuación que sí: “Es de verdad, Gazi. Sígueme por favor, eres mi ídolo lo hice porque me lo pediste”. También subió otra foto con el proceso del tatuaje para acreditar que lo hizo: “Madre mía. No decía en serio lo de que te tenías que tatuar para que te contestase Nico, malinterpretaste mi tweet. ¿Cuántos años tienes?”, terminó por preguntar el rapero, visiblemente afectado por lo sucedido.

El propio Gazir aseguró que había contactado con el niño para intentar hablar con sus padres: “Gente, he contactado al chaval por privado para hablar con él y ver si puedo hablar con sus padres o algo. Os diré cuando me contesten en qué queda”. Además, el joven tatuado ha subido también un vídeo en el que intenta demostrar que el tatuaje es una broma. ¿Qué tatuador le haría eso a un niño? Todavía hay esperanza para realmente ese niño nos haya vacilado a todos.