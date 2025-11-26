Andalucía presenta un gran acuerdo para la mejora del empleo público

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha presentado este miércoles durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno un nuevo acuerdo con la mesa sectorial para la mejora del empleo público, un entendimiento al que se han sumado todos los sindicatos representados.

Nieto ha citado cuatro grandes pilares sobre los que se asienta este nuevo acuerdo. En primer lugar, la transformación de la administración pública, dotándola de una mayor flexibilidad y completando su total digitalización, para lo que han servido de referencia planes similares llevados a cabo en Portugal o Lituania, según ha referido el consejero.

Como segundo pilar, Nieto ha hecho referencia al fortalecimiento del capital humano, mediante la mejora de la retribución, premiando la excelencia de los funcionarios en su capacidad de ascenso y mejorando la oferta formativa de los trabajadores públicos.

El tercer eje sería la actualización y modernización de los convenios colectivos, con la sustitución del vigente, que data de 2002, por un nuevo convenio que buscará reducir la temporalidad por debajo del 5 por ciento. Por último, el nuevo acuerdo pretende que la administración sea mucho más inclusiva, eliminando barreras de acceso para los ciudadanos.