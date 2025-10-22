Una aplicación sirve la polémica tras permitir a sus usuarios hablar con Jesucristo mediante la Inteligencia Artificial

Parecía imposible, pero los avances en tecnología han sido capaces de elevar la fe a nuevas alturas. La empresa Catloaf Software ha lanzado al mercado Text With Jesus, una aplicación para chatear con ni más ni menos que Jesucristo. Creada mediante la implementación de Inteligencia Artificial, también es posible enviar mensajes a otros personajes bíblicos como Moisés o la Virgen María.

Stéphane Peter, director ejecutivo de Catloaf Software, afirma que el proyecto (con suscripción mensual), está recibiendo una buena acogida. Eso sí, son muchos los internautas que están acusando a la empresa de blasfemia y de intromisión en la fe de cada persona.

La polémica ha llegado hasta la Santa Sede

Los defensores principales de Text With Jesus consideran que la aplicación constituye en sí una forma segura de mezclar fe y tecnología. Para ellos, las nuevas generaciones pueden tenerlo más fácil para aprender sobre las escrituras y el cristianismo.

En el otro lado de la balanza se encuentran los líderes religiosos, incluidos aquellos del Vaticano. La Santa Sede ya se ha pronunciado con anterioridad acerca de las consecuencias de la IA en la fe cristiana, dejando claro que el algoritmo puede funcionar como herramienta, pero no como sustitución de la verdad y de la formación espiritual.

Hasta la fecha, Text With Jesus posee una calificación de más de 4,8 estrellas en su perfil de descargas. Entre las más de 3.000 reseñas, destacan aquellas que hacen referencia a un modo especificado por el desarrollador, donde los usuarios pueden hablar con el mismísimo Satán para comprender las escrituras desde otra perspectiva.