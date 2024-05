Auge del empleo y desempleo fluidos

La economía sanchista es como el sanchismo en general: todo muy fluido, lo mismo puedes estar contra Bildu que ser su aliado, perseguir al huido Puigdemont que pactar él. Valgan semejantes ejemplos para, trasladado a la economía, aplicar la fluidez a los recientes datos del paro, o mejor dicho, a las cotizaciones. Ha vendido el Gobierno que estamos en la cifra récord de 21,1 millones de trabajadores, cuando la realidad es que se trata de 21,1 millones de afiliaciones. O sea, son contratos, no personas. Una misma persona ha podido tener varios contratos al mes, pues se afilió varias veces, aunque fuese por un día o unas horas. Luego son afiliaciones, no ocupados. Tampoco es real la cifra del paro. El paro real, o efectivo, se consigue añadiendo al paro registrado la totalidad de las personas que están demandando empleo con una relación laboral, pero que no trabajan en realidad. Tales demandantes no suman en la estadística de parados, por lo que el resultado que se nos facilita es que la cifra de parados es de 2,6 millones, cuando contabilizados los anteriores asciende a 3,4. En fin, una manera peculiar de contar tanto el paro como el empleo, por lo que los especialistas hablan cada vez más de empleo y desempleo fluidos. Puedes estar en paro trabajando a la vez. El mundo maravilloso del fijo discontinuo, cuyas claves de contabilización la vicepresidente Yolanda Díaz se niega a revelar. La realidad es que las horas trabajadas en España hoy son prácticamente las mismas que lo eran en 2018, antes de Sánchez. Eso sí, ahora es todo fluido. Puro sanchismo.