Bárbara Lennie, la nueva musa de Grassy

La emblemática firma de alta joyería Grassy ha anunciado su colaboración con la reconocida actriz Bárbara Lennie, quien se convierte en su nueva imagen para los próximos meses. Esta alianza, según explica la maison, encarna los valores que comparten tanto la actriz como la joyería: elegancia, belleza, discreción y excelencia profesional.

Lennie es una de las actrices más destacadas del panorama nacional e internacional. Será la protagonista del próximo largometraje de Pedro Almodóvar, “Amarga navidad”. Grassy ve en Lennie a una musa contemporánea, capaz de encarnar con autenticidad el espíritu de sus colecciones. La actriz, amante de la belleza y de lo perdurable, lucirá piezas de la firma madrileña en sus apariciones públicas y campañas publicitarias.

“Bárbara representa a la mujer Grassy, una mujer segura, libre, con un gusto exigente por lo bien hecho, y un vínculo emocional con las piezas que viste”, afirma Patricia Reznak, directora creativa de la firma.

Una campaña que une arte, lujo e historia

La colaboración entre Grassy y Lennie se materializará en una campaña publicitaria y una serie de contenidos editoriales que mostrarán tanto las colecciones más emblemáticas, como las creaciones de alta joyería de la mítica casa de Gran Vía 1.

Colección Sesenta

Colección Sesenta Grassy

En este contexto, tiene un papel destacado la Colección Sesenta, creada para conmemorar el 60 aniversario de la casa en 2013. Esta línea destaca por reinterpretar los emblemas históricos de Grassy-caballitos de mar, conchas y coronas- grabados con la técnica tradicional del Intaglio sobre piedras ovales, en una estética que remite a los joyeros de antaño.

Collar Gola

Collar Gola Grassy

Una pieza destacada es el Collar Gola, diseñado por Blanca Muñoz para Grassy en oro amarillo. Su diseño parte de los tres módulos que orbitan en torno al núcleo de la escultura Nuclear (2009), de la propia artista.

Las cuentas, en forma de ochos, se alinean alrededor del cuello formando una gorguera escultórica que se adapta perfectamente a la nuca y las clavículas, convirtiéndose en una expresión de arte portátil y atemporal.