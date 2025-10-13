Blanca Sorigué (CZFB), reelegida vicepresidenta de la Asociación Mundial de Zonas Francas

La directora del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Blanca Sorigué, ha sido reelegida como vicepresidenta de la Asociación Mundial de Zonas Francas, cargo que ocupa desde mayo de 2023, en el marco de la 11ª edición del Congreso Mundial de Zonas Francas, informa el CZFB en un comunicado este lunes.

Durante el evento, organizado por la World Free Zones Organization (WFZO) del 10 al 12 de octubre en el Hainan International Conference and Exhibition Center de Haikou (China), también ha sido reelegido Mohamed Alzarooni como presidente mundial de la asociación.

El Congreso Mundial de Zonas Francas ha contado con un total de 2.000 asistentes procedentes de 160 países y ha reunido a líderes de zonas francas, responsables políticos, innovadores y socios, así como a un total de 114 speakers.

Todos ellos han puesto en valor cómo las zonas francas "pueden ampliar oportunidades, fortalecer la conectividad económica y potenciar una nueva era de cooperación global".

Por su parte, Sorigué ha presentado la visión estratégica del CZFB para liderar la transformación digital de la industria, a través del Distrito 4.0 de Barcelona, "que se proyecta al mundo como la zona de actividad económica donde están presentes las empresas que están liderando la industria 4.0".

Un modelo referente

La directora del Consorci de la Zona Franca de Barcelona también ha participado en una sesión sobre liderazgo colaborativo, donde ha destacado que el modelo de la Zona Franca de Barcelona es "un referente y admirado por todo el sector".

"Es un caso de éxito a seguir que está generando oportunidades para su territorio, creando puestos de trabajo cualificados, fabricando, atrayendo y reteniendo al talento", ha añadido.

Visitas y reuniones

En el marco del congreso, Sorigué también ha conocido el Instituto Chino para la Reforma y el Desarrollo (CIRD), un centro público de investigación especializado en políticas de reforma y desarrollo, y actuando como 'think tank' independiente.

Entre sus funciones principales, destaca la investigación de políticas públicas, el asesoramiento gubernamental, la formación y la capacitación, así como la cooperación internacional.

Por último, la vicepresidenta de la Asociación Mundial de Zonas Francas también se ha reunido con el Vicegobernador Provincial de Hainan, Yang Guoqiang, una zona que "está emergiendo como referente industrial estratégico, gracias a su transformación en Puerto de Libre Comercio (FTP) y por su alta tecnología".