Carlos Herrera sobre la "empatía" de Sánchez con los agentes asesinados en Barbate: "Se limitó a un tuit, se puso el esmoquin y se fue a los Goya"

Carlos Herrera centraba su atención en su monólogo de la COPE en el trágico suceso ocurrido en Barbate, donde dos guardias civiles perdieron la vida cuando se enfrentaban a un grupo de narcotraficantes. Herrera expresaba este lunes su consternación por este acto de violencia y destacaba la necesidad de que la justicia actúe con contundencia, cuestionando el papel del Gobierno en su lucha contra el narcotráfico en España.

"Es una tragedia sin precedentes", lamentó Herrera, refiriéndose al incidente en la dársena de Barbate. "Estos mataron intencionadamente a dos guardias civiles en la dársena de Barbate. Si hubiera un poco de justicia en este país, estos tienen que empezar a pasarlo mal, dentro de lo que contempla la justicia para los asesinos", afirmaba con firmeza.

Abordando el tema del narcotráfico en el Campo de Gibraltar, Herrera ha cuestionado las acciones del Gobierno en la lucha contra este flagelo. Así, hacía referencia al preocupante grado de impunidad con el que operan los narcos, ejemplificando en el reciente incidente en Barbate, donde los delincuentes se resguardaron en la dársena durante el temporal como si estuvieran "en su hogar". El periodista recordaba el riesgo al que se enfrentan los agentes en su labor diaria. "Una lucha desigual entre la narcolancha de 14 metros y la zodiac de solo cinco", describía Herrera, subrayando la valentía de los agentes frente a una situación tan adversa.

Evidenciando la gravedad de la situación, hizo referencia a uno de los vídeos que captaron el suceso, en el que se escuchan "los vítores, la chanzas de un grupo de auténtica gentuza de miserables que se posiciona con los narcos y desea la muerte de los guardias. A esos también habría que encontrarlos", decía, subrayando la importancia de enfrentar la complicidad social con el narcotráfico.

Herrera también se dirigía a las autoridades para cuestionar su papel. "¿Qué pasa con el narco en el Campo de Gibraltar y qué está haciendo el Gobierno para combatirles?", cuestionó el comunicador, instando a una acción efectiva por parte del Gobierno.

En su monólogo, también hizo referencia al encuentro entre la viuda de uno de los guardias civiles fallecidos y el ministro del Interior, Marlaska. "La viuda de uno de ellos, de David, ha sido noticia en las últimas horas porque plantó cara al ministro Marlaska", destacó Herrera. "Ya el sábado se sabía que la familia de David no quería que Marlaska estuviera, no sería bienvenido en el funeral, pero fue y en el momento de colocar la condecoración en el féretro de David la viuda se puso delante y le dijo 'no mi marido no habría querido esto'. Y cuatro veces intentó Marlaska depositar la condecoración y cuatro veces esta viuda se negó", relató el comunicador, resaltando el gesto de rechazo de la viuda hacia el ministro.

Herrera también abordaba la respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el trágico suceso en Barbate. Criticó la supuesta falta de empatía por parte del presidente, señalando que su reacción se limitó a un simple tuit, mientras que posteriormente se presentó en la gala de los Goya sin hacer mención alguna a los agentes fallecidos. "Una gala en la que vimos todo tipo de reivindicaciones solidaridades progres, las habituales, de lo más variopintas, y bla bla bla", comentó Herrera, destacando la ausencia de un gesto de reconocimiento hacia los agentes asesinados por parte del presidente.

En otro orden de ideas, Herrera abordaba el tema de las elecciones gallegas, destacando la polémica generada en torno a unas declaraciones atribuidas a Feijóo. Así, ha señalado el intento de desviar la atención de los verdaderos temas en juego en estas elecciones, resaltando la importancia de la estabilidad gubernamental en Galicia.