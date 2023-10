El choque cultural más grande para los jóvenes latinoamericanos que se mudan a España: "No me he adaptado"

Una usuaria colombiana de TikTok, residente en España, ha desatado el revuelo en las redes al señalar una peculiaridad que la ha sorprendido relacionado con el calzado de los españoles.

En un breve vídeo, la usuaria grabó los zapatos de una pareja y acompañó la imagen con el mensaje: "¿Y cómo va en España? Pues... todavía no me he adaptado a su cultura". Haciendo referencia a una diferencia que observa en la relación de los españoles con sus zapatos a diferencia de lo habitual en Latinoamérica.

Su comentario dejó perplejos a muchos por no haber reparado en este hecho, pero alguno sí que comprendieron a la diferencia que se refería. En general, los españoles no parecen prestar demasiada atención al estado de limpieza de sus zapatos, según señaló esta mujer.

La reacción en línea a su comentario fue abrumadora, incluyendo algunas respuestas ofensivas que le llevaron a publicar más tarde una aclaración. "Es solo humor. No entiendo por qué lo toman tan personal como para estigmatizar a todo un país y acosar a alguien que ni siquiera conocen, llegando al punto de tildarlo de trabajador sexual solo por opinar que en España la gente tiende a tener zapatos más sucios que en Colombia", lamentó la usuaria.

Destacó, en esta misma línea, que su señalamiento de la diferencia cultural no va dirigido a colocar a un país como mejor o peor que otro, simplemente refleja diferentes costumbres culturales. En Colombia, detalló, mantener los zapatos completamente limpios, sin rastro de manchas, es una práctica común que se inculca desde temprana edad por parte de los progenitores. Una costumbre que se explica por el uso generalizado de uniformes escolares en todo tipo de centros educativos y que deben mantenerse impecables para acudir a clase.

"Esa es una costumbre que nos han inculcado desde pequeños, y es parte de nuestra identidad. Las madres colombianas a menudo están obsesionadas con la limpieza, pero eso no significa que estemos tratando de impresionar a nadie ni que vivamos en función de lo que otros piensan", advirtió.

Zanjó la conversación con decenas de personas que respondieron a su publicación defendiendo que las diferencias culturales son una oportunidad para aprender y conocer distintas formas de vida.