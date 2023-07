Controvertido video: Youtuber japonés convertido en perro Border Collie sale a la calle por primera vez

La impactante transformación del creador de contenido ha generado todo tipo de reacciones y comentarios en las redes sociales.

En el video viral, podemos ver al youtuber disfrazado como un border collie, con un traje hiperrealista que ha impresionado a miles de espectadores. El hombre da sus primeros pasos en público, viviendo su sueño de ser un perro...

A medida que recorre las calles, la gente a su alrededor no puede evitar sorprenderse ante la peculiar escena. Algunos transeúntes miran con asombro, mientras que otros no pueden contener sus risas y sonrisas. La presencia del youtuber vestido de perro border collie no pasa desapercibida, y muchos curiosos se acercan para tomarse fotos y vídeos con él.

Las reacciones en las redes sociales tampoco se hicieron esperar. El video se ha vuelto tendencia rápidamente, generando un sinfín de comentarios y compartidos en plataformas. Ha habido quienes han mostrado cierto desconcierto y escepticismo ante esta singular forma de expresión. Algunos se preguntan sobre las motivaciones detrás de esta transformación y cómo afecta la identidad y la percepción del propio youtuber. La polémica está servida y ha dado lugar a interesantes debates sobre la libertad de expresión y la diversidad de formas de ser y sentir.

A pesar de las diversas opiniones, una cosa es segura: el youtuber ha logrado captar la atención y el interés de una amplia audiencia con su aventura como perro border collie.