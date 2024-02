Desfile de moda incendia las redes con una pasarela en la que los asistentes tiraban basura a las modelos

Durante la reciente Semana de la Moda de Milán, la firma de moda sueca Avavav ha vuelto a sorprender con un desfile que ha dejado a muchos boquiabiertos y otros indignados. Con solo cuatro desfiles en esta prestigiosa semana de la moda, Avavav ha logrado captar la atención desde el principio, especialmente con su presentación más reciente titulada "Thanks for your feedback" (Gracias por tus comentarios).

El desfile, caracterizado por un ambiente caótico y rebelde, presentó una colección única que desafió los estándares convencionales de la moda. Modelos corriendo hacia el backstage, algunos tropezando y otros incluso apareciendo en la pasarela medio desnudos, crearon una atmósfera de caos controlado que no dejó a nadie indiferente.

La directora creativa de la firma, Beate Karlsson, ha sido la mente maestra detrás de esta estrategia provocativa, priorizando no solo los diseños sino también el espectáculo en sí para crear una imagen de marca impactante. La última colección de Avavav continuó desafiando las expectativas al abordar temas sensibles como el consumo de moda, el medio ambiente y el trato hacia las modelos en la industria.

Sin embargo, el desfile no estuvo exento de controversia. Avavav provocó indignación entre algunos espectadores al pedirles que arrojaran basura a las modelos desde el 'front row', una acción interpretada como humillante y irrespetuosa hacia las modelos. Esta provocación generó críticas en las redes sociales, donde se acusó a la firma de buscar notoriedad a cualquier costo.

A pesar de la polémica, Avavav ha logrado destacarse una vez más en la escena de la moda, desafiando las convenciones y generando discusiones sobre temas importantes dentro de la industria.