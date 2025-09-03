Ecoener, líder fotovoltaico en Guatemala con nueva planta de 74,7 MWp

La empresa española Ecoener ha iniciado la operación comercial de la planta fotovoltaica El Carrizo, con una capacidad de 74,7 megavatios pico (MWp), convirtiéndose en el líder en tecnología fotovoltaica en Guatemala. Con esta nueva planta, la compañía alcanza los 500 MW en operación, lo que representa un crecimiento del 47% respecto al año anterior.

La compañía es el mayor inversor español en Guatemala tras invertir 116 millones de euros desde 2024 en las plantas El Carrizo y Yolanda, de 148,4 MWp en total. En este mercado, Ecoener también explota la central hidroeléctrica Las Fuentes de 14,2 MW desde 2016.

“Estamos consolidando el crecimiento y la presencia internacional de Ecoener con la puesta en marcha de El Carrizo”, ha destacado el presidente de la empresa, Luis de Valdivia.

La planta fotovoltaica más grande de Guatemala

El Carrizo se convierte en la mayor planta fotovoltaica del país. Localizada en el municipio de San José (departamento de Escuintla), ocupa una superficie de 112 hectáreas y emplea más de 137.000 módulos fotovoltaicos. Su producción anual estimada es de 157 gigavatios hora (GWh), que será comercializada mediante un contrato de compraventa de energía (PPA) con una vigencia de diez años. El proyecto ha sido financiado a través de un préstamo del Grupo Financiero BAC.

La instalación tendrá capacidad para abastecer de energía limpia a aproximadamente 39.250 hogares, lo que evitará la emisión anual de unas 58.090 toneladas de CO₂ y el consumo de 13.502 toneladas de combustibles fósiles.

Impacto social y empleo local

Durante su construcción, la planta El Carrizo ha generado un importante impacto social en las comunidades cercanas, con la creación de más de 280 empleos, de los cuales un 46% fueron trabajadores locales y cerca de un tercio, mujeres, fomentando así la inclusión y el desarrollo económico local.