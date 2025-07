La frase idéntica que han pronunciado Rajoy y Sánchez: "Me equivoqué al confiar en personas que no lo merecían"

Pedro Sánchez, en su intervención ante el Comité Federal del PSOE, ha utilizado una frase muy similar a la que otro presidente del Gobierno empleó hace hoy doce años. Mariano Rajoy empleó casi las mismas palabras en agosto de 2013, cuando pidió disculpas tras el ingreso en prisión del extesorero del PP Luis Bárcenas. Ambos reconocieron haberse equivocado al confiar en personas que, según dijeron, no lo merecían.

Rajoy dio aquel discurso en el Senado tras la detención de Bárcenas, acusado en una investigación relacionada con pagos irregulares dentro del PP. Admitió que cometió un error al depositar su confianza en alguien que no lo merecía, aunque negó haber encubierto ningún delito. "Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía".

Sánchez ha pedido perdón este sábado tras el escándalo que involucra a sus exsecretarios de Organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, acusados de participar en una supuesta red que cobraba comisiones por adjudicaciones de obras públicas. "Me equivoqué al depositar mi confianza en personas que no la merecían. Me equivoqué"

A pesar de la similitud, Sánchez también ha defendido este sábado que su partido no es homologable ni a la derecha ni a la ultraderecha. Añadió que, a pesar de las dificultades, continuará al frente del partido y del Gobierno.

Mientras que Sánchez ha usado esta frase en un Comité Federal en el que solo ha recibido las críticas del barón de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, Rajoy la empleó en las Cortes, con todos los grupos de la oposición presentes. Habrá que esperar al próximo miércoles 9 de julio para comprobar en qué términos se expresará Sánchez públicamente ante el resto del Hemiciclo.