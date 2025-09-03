Higuerón Resort: lujo mediterráneo y experiencias únicas frente al mar

Entre Fuengirola y Benalmádena, en pleno corazón de la Costa del Sol, se levanta un refugio donde el lujo y el bienestar se convierten en un estilo de vida: Higuerón Resort. Más que un resort, es un universo diseñado para quienes buscan experiencias exclusivas que combinan arte, gastronomía, relax y mar en una misma ubicación.

Un desayuno relajado con vistas infinitas al Mediterráneo, una puesta de sol que se disfruta desde la intimidad de un jacuzzi privado, o un paseo entre obras de arte contemporáneo: todo esto es posible en Higuerón Hotel Curio Collection by Hilton 5* donde el lujo se personaliza y el bienestar se eleva a su máxima expresión.

En este universo de sensaciones, la Leiro Experience es la joya de la corona. Se trata de una propuesta exclusiva que personaliza cada momento de la estancia, ofreciendo a los huéspedes una atención diseñada a medida, desde un check-in flexible hasta tratamientos de bienestar pensados al detalle.

Leiro Residences Higuerón Resort

Los viajeros pueden alojarse en las Leiro Suite o Leiro Sky Suite, donde el descanso y la sofisticación se combinan en espacios que respiran la esencia del Mediterráneo: amplios ventanales, terrazas privadas con jacuzzi, vistas abiertas al mar y un interiorismo cuidado al milímetro. Todas están equipadas con camas balinesas que ofrecen un exclusivo descanso bajo el sol.

Infinity Rooftop, el cielo al alcance de la mano

El día comienza en lo más alto del resort, en el impresionante Infinity Rooftop. Allí, un desayuno inolvidable da la bienvenida al nuevo día. El cielo, el mar y la vegetación se funden en un entorno natural y elegante, donde los primeros rayos de sol acompañan una propuesta gastronómica cuidada al detalle. Cada instante se saborea con los cinco sentidos, en un ambiente que inspira calma y belleza.

Tras el desayuno, la piscina infinity y las camas balinesas ofrecen el escenario perfecto para una jornada de relajación absoluta, con servicios personalizados que garantizan comodidad, privacidad y bienestar frente a un horizonte sin límites.

Infinity Rooftop Higuerón Resort

Y cuando el sol comienza a bajar, el rooftop se transforma: cócteles de autor, cocina sofisticada y un ambiente cosmopolita acompañan la puesta de sol más mágica de la Costa del Sol. La música se mezcla con la brisa marina y el cielo se tiñe de tonos cálidos, cerrando el día con una experiencia tan inolvidable como sofisticada.

Arte, alta cocina y bienestar en un mismo lugar

La jornada también puede completarse con un recorrido por el alma artística del resort. Higuerón Resort alberga un auténtico museo vivo con más de 400 obras de arte contemporáneo, de reconocidos artistas como Francisco Leiro, Lita Cabellut o el malagueño Darko. Cada rincón sorprende con una pieza distinta, accesible mediante recorridos guiados que conectan arte y entorno.

Un museo vivo con más de 400 obras de arte contemporáneo Higuerón Resort

La gastronomía es otro de los pilares de esta experiencia 360º. Con cinco restaurantes, el resort ofrece una variedad de experiencias culinarias, desde cocina mediterránea a fusión internacional. Destaca Sollo, el restaurante del chef Diego Gallegos, galardonado con una Estrella Michelin y una Estrella Verde por su compromiso con la sostenibilidad. Cada plato es un viaje sensorial donde la creatividad y la excelencia se encuentran.

The Beach Club Higuerón: donde el mar se convierte en destino

Para quienes quieren llevar la experiencia hasta la orilla del mar, el Beach Club Higuerón se convierte en el destino ideal. Dividido en tres espacios —The Japo, con cocina fusión japonesa; The Club, con camas balinesas y ambiente relajado; y The Beach, donde las hamacas se convierten en el mejor mirador al mar—, este club combina diseño, gastronomía y ocio en perfecta armonía.

The Japo Higuerón Resort

Durante el día, las clases deportivas al atardecer, los masajes personalizados y las experiencias de bienestar frente al mar marcan el ritmo. Al caer la noche, la música en vivo y las veladas temáticas transforman el espacio en un escenario mágico.