El PP llena su congreso de camisetas con frases míticas de Rajoy o Sánchez: "Bueno, son las cinco y todavía no he comido"

El Partido Popular ha abierto este viernes en Madrid su XXI Congreso Nacional bajo el lema "Toma Partido por España", cita para la reelección de Alberto Núñez Feijóo como presidente del partido. Más allá del contenido político, el evento también ha captado la atención por su propuesta de merchandising, que combina ironía y referencias a frases célebres de figuras políticas.

En los puestos instalados a la entrada del recinto, los asistentes pueden adquirir camisetas, sudaderas, pulseras y otros artículos personalizados con expresiones como “Fachosfera” o “Bueno, son las cinco y todavía no he comido”, pronunciadas por el presidente Pedro Sánchez en distintos momentos públicos. También hay referencias al ex presidente Mariano Rajoy, como su conocida frase “muy españoles y mucho españoles”.

El congreso se celebra en las instalaciones de IFEMA, en la Feria de Madrid, donde el espacio se ha organizado en cuatro grandes áreas temáticas: las ideas, la libertad, la juventud y el encuentro. Cada una de estas zonas acoge stands informativos de diferentes ramas del partido, como Nuevas Generaciones, la Fundación FAES o incluso el Partido Popular Europeo.

Votaciones, discursos y recorrido institucional

El recinto también cuenta con dos espacios específicos: uno destinado a las votaciones de los más de 3.000 compromisarios, y otro reservado para las ponencias internas sobre Estatutos y Política, que se celebran a puerta cerrada. Mientras tanto, el salón plenario está preparado para acoger los principales discursos del congreso, con un protagonismo especial para los representantes de la Comunidad de Madrid, ubicados en las primeras filas junto al atril principal.

Alfonso Serrano, presidente de la comisión organizadora, ha guiado a los medios por las distintas zonas del congreso, interactuando con militantes.