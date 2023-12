¡Ojo! Algunos restaurantes empiezan a tomar medidas anti reservas "fantasmas": este es el método llevado a cabo

Los restaurantes están tomando medidas significativas para enfrentar la problemática de las reservas fantasmas y los "sinpas" (irse sin pagar), consideradas amenazas destacadas en la industria de la hostelería. En Salamanca, la Asociación de Hostelería está debatiendo estrategias para contrarrestar estas situaciones que generan pérdidas económicas a los empresarios, considerando la aplicación de fianzas, que, en algunos casos, ascienden a 10 o 15 euros por comensal, convirtiéndose en una especie de multa si no se cancela la reserva con anticipación.

El sistema implementado no implica el cobro por adelantado, sino que se bloquea una cantidad en la tarjeta de crédito del cliente. Según explican desde la asociación de hosteleros salmantina, si el cliente no puede asistir pero avisa con antelación para cancelar, no se efectúa ningún cargo.

Además de esta medida, algunos propietarios de restaurantes utilizan software especializado que formaliza la reserva y cruza datos con otros establecimientos para identificar si hay una reserva bajo el mismo nombre y horario, una práctica sorprendente y recurrente en la ciudad.